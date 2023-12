Ваня Червенкова пусна унисекс парфюм AREEJ By Vania Chervenkova навръх рожденият си ден от Дубай!

Ваня Червенкова пусна своя марка унисекс парфюм AREEJ By Vania Chervenkova с ориенталски аромати на връх рожденият си ден от Дубай!



AREEJ By Vania Chervenkova, 100 ml. Eud de Parfum e унисекс парфюм, който е роден от любовта към вълшебните аромати на Ориента, арабските бит и култура и тяхната магическа и мистична история.



AREEJ грабва с факта, че е създаден изцяло от спиращи дъха ориенталски масла и аромати. Той е съчетание на загадъчната атмосфера на Изтока и страстта на своя основател Ваня Червенкова към него. Аромата на тази запазена търговска марка е чудотворна хармония между нежен бриз, любовен еликсир и аристократичен нюанс, които ще внесат хармония и щастие в ежедневието Ви.



Марката AREEJ By Vania Chervenkova е създадена от самата Ваня Червенкова през 2017 г. в Дубай, където тя прекарва голяма част от времето си. За своето благоуханно произведение, тя избира само естествени материали от най-високо качество в изключително високи концентрации, така че да осигурят дълготраен аромат.



За своят парфюм, Ваня Червенкова използва като основни аромати типични арабски есенции и масла. В основата на AREEJ ще откриете ароматите на турска роза, пачули, ванилия и най-вече агарово дърво, познато под различни наименования като \"agarwood\", \"oud\", \"aoud\" или \"oudh\"(от арабски). Марката AREEJ въвежда на пазара първият си унисекс парфюм като набляга основно на тази невероятна суровина със смолист аромат. Това е най-скъпото дърво в света и се използва при създаването най-вече на ориенталски парфюми. Агаровото дърво се нарича още „кралската съставка“ и е всепризнат афродизиак - най-мощният, който човечеството познава. Често се среща и под наименованията: \"дърво на боговете\" или \"течно злато\".



Това, с което аромата на AREEJ всъщност пленява, омагьосва и прелъстява е неговото невидимо, мистично и извисяващо въздействие. Неговото ухание може да Ви отведе на виртуално пътешествие в мистичния свят на Ориента чрез емоционално зареденият си коктейл от съставки и наситения аромат на кипящи от живот растения.



Също толкова уникална, колкото и самият аромат AREEJ, e неговата опаковка. Тя вдъхновява с изчистена елегантност и дизайнерски, калиграфски изобразен надпис на арабски AREEJ, специално създаден за Ваня Червенкова. Кутията е изработена от фино, черно кадифе със златен надпис, а черният непрозрачен флакон осигурява перфектна защита на парфюма и гарантира висока издръжливост. Тя е направена лесна за отваряне и не се наранява при многократната й употреба. Така ще можете да я запазите до последната капка парфюм.



Продуктовите клипове са снимани в края на м. Февруари тази година в Дубай, в Bab Al Shams Desert Resort and Spa, Remraam Community, The Palm Jumeirah, Jumeirah Zabeel Saray Hotel, One and Only The Palm, Souk al Bahar, Downtown Dubai, Burj Khalifa, Al Qudra Oasis и Al Qudra Desert. Тези клипове са плод на международен проект, в който участие имат специалисти от много страни като България, Индия, Иран, Пакистан, Египет и Дубай.



AREEJ By Vania Chervenkova 100 ml. Eud de Parfum е вече в продажба през сайта www.bevared.com