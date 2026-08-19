Венета Хризанова разсъждава за мързела

Моделката Венета Харизанова е луда по будизма и Ананда Тирха Свами, който е индийски гуру.

"Мързел и духовност, пречка или възможност, как да бъдем в ситуацията, но да я наблюдаваме отстрани и отгоре? Размишлявам какво има предвид гуруто Ананда в лекцията си. Мисля, че е важно да бъдем достатъчно мързеливи и изключени от събитието, което би ни въвлякло в негативен елемент на разговора. Един вид - да си там, но да успяваш да гледаш от друга гледна точка", пише моделката и споделя своето присъствие на събитието.