Виж как се забавлява синът на Алисия

Синът на фолк певицата Алисия се оказа голям фен на Спайдърмен, видя HotArena.net. Талантливата изпълнителка сподели негова снимка на страницата си в социалната мрежа, на която той е в костюма на Човека паяк.



По всичко личи, че наследникът на Валери Божинов си пада по фантастични супер герои. Майка му дори публикува над фотоса: The amazing SPIDERMAN is here:-) (б.а. \"Невероятният Спайдърмен е тук:-)\").



Въодушевени, феновете на певицата я затрупаха с въпроси как се е сдобила с оригиналния костюм. Алисия признала, че и за нея е било ужасно трудно да се сдобие с костюм на Човека паяк.



Накрая успяла да го поръча в американски интернет сайт. А цената му е по-малко от 30 долара, пишат от „Блясък“.