Внучката на Гала бере домати и малини с баба

Лора, първородната внучка на Гала от дъщеря й Мари Константин, вече помага на звездната си баба да обира доматите и малините в градината на хасиендата й в полите на Витоша. Водещата на „На кафе" помага с трогателна нежност на малкото момиченце, което смело къса дъхавите плодове, пише България Днес.

В краткото видео от „беритбата" култовата телевизионерка се умилява на уменията на Лора, която е само на 2 годинки, и ласкаво я “моли" да даде малко от доматите и малините и на нея.

„Крачетата ти са са като пъпеш!", радва се на сандалите на внучката на половинката си и любимият мъж на Гала - Стефан Георгиев, който също обожава невръстната Лора.