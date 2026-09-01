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Внучката на Гала бере домати и малини с баба

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HotArena.net
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Внучката на Гала бере домати и малини с баба

HotArena.net
161

Лора, първородната внучка на Гала от дъщеря й Мари Константин, вече помага на звездната си баба да обира доматите и малините в градината на хасиендата й в полите на Витоша. Водещата на „На кафе" помага с трогателна нежност на малкото момиченце, което смело къса дъхавите плодове, пише България Днес.  

В краткото видео от „беритбата" култовата телевизионерка се умилява на уменията на Лора, която е само на 2 годинки, и ласкаво я “моли" да даде малко от доматите и малините и на нея.  

„Крачетата ти са са като пъпеш!", радва се на сандалите на внучката на половинката си и любимият мъж на Гала - Стефан Георгиев, който също обожава невръстната Лора.

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