Всяко зло за добро: Ергенката Мика празнува 1 година с любимия

На крилете на любовта се носи чаровната участничка от сезон 2 на Ергенът Микаела Мадолева, пише България Днес. Въпреки че не успя да спечели сърцето на пианиста Евгени, червенокосата хубавица откри своя човек в лицето на симпатягата Никола Златев.

Нищо че е по-млад от нея, мъжът е изключително галантен с любимата си и постоянно я глези с романтични жестове. Преди дни двамата отпразнуваха и първата си годишнина заедно, а Мика не пропусна да отбележи повода с няколко кадъра, запечатали малките им моменти на нежност.