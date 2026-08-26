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Всяко зло за добро: Ергенката Мика празнува 1 година с любимия

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Всяко зло за добро: Ергенката Мика празнува 1 година с любимия

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На крилете на любовта се носи чаровната участничка от сезон 2 на Ергенът Микаела Мадолева, пише България Днес. Въпреки че не успя да спечели сърцето на пианиста Евгени, червенокосата хубавица откри своя човек в лицето на симпатягата Никола Златев.

Нищо че е по-млад от нея, мъжът е изключително галантен с любимата си и постоянно я глези с романтични жестове. Преди дни двамата отпразнуваха и първата си годишнина заедно, а Мика не пропусна да отбележи повода с няколко кадъра, запечатали малките им моменти на нежност.  

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