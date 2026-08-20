Йорданка Кузманова на 88 г.

"Да бъда баба е по-голяма радост за мен от това да съм народна артистка. За мен винаги семейството е било на първа линия, а след това кариерата." Това са думи на голямата актриса Йорданка Кузманова, която само преди дни стана на 88 години. За съжаление тя не успя да отпразнува рождения си ден със семейстовто си, което е в Сан Хосе, САЩ.

Там са синът й и внуците с фамилията. Всички другжно се видели по интернет, но актрисата сама е избрала да не пътува, тъй като не се чувства в най-добрата си форма.



