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Затрупали с бакшиши Неделя Щонова в пиано бара на Шарл Азнавур

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Затрупали с бакшиши Неделя Щонова в пиано бара на Шарл Азнавур

HotArena.net
749

Малцина знаят, че д-р Неделя Щонова е прекрасна пианистка. Тв лечителката разкри, че в дома й имало две пиана - на едното свирела джаз, а на другото класика, пише България Днес.

Тя си спомня неприятна случка в живота си, когато в чужбина й откраднали парите и документите и нямало с какво да си палти хотела. "Точно срещу него беше пиано барът на Шарл Азнавур. Когато пианистът излезе, му разказах ситуацията и го помолих да посвиря. Той се съгласи", а посетители я затрупали с бакшиш.

Така Щонова успяла да си плати хотела и дори й останали джобни пари. 

 

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