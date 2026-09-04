Затрупали с бакшиши Неделя Щонова в пиано бара на Шарл Азнавур

Малцина знаят, че д-р Неделя Щонова е прекрасна пианистка. Тв лечителката разкри, че в дома й имало две пиана - на едното свирела джаз, а на другото класика, пише България Днес.

Тя си спомня неприятна случка в живота си, когато в чужбина й откраднали парите и документите и нямало с какво да си палти хотела. "Точно срещу него беше пиано барът на Шарл Азнавур. Когато пианистът излезе, му разказах ситуацията и го помолих да посвиря. Той се съгласи", а посетители я затрупали с бакшиш.

Така Щонова успяла да си плати хотела и дори й останали джобни пари.