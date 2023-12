Ким Кардашиян изпадна в истерия, след като си потъмни косата! Два дни след като за пореден път потъмни косата си, Ким Кардашиян съжалени, че го е направила, научи HotArena.net. https://hotarena.net/chujdi-zvezdi/kim-kardashiqn-izpadna-v-isteriq-sled-kato-si-potymni-kosata HotArena.net Kali 34111 Два дни след като за пореден път потъмни косата си, Ким Кардашиян съжалени, че го е направила, научи HotArena.net.

<p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">Два дни след като за пореден път потъмни косата си, Ким Кардашиян съжалени, че го е направила, научи HotArena.net.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"Много се дразня, че боядисах косата си тъмна отново! Исках да направя промяната, защото всички вече имат по-светли коси, освен това започваме да снимаме новия сезон на Keeping Up With the Kardashians, затова исках свежа визия\", заяви риалити звездата.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\">\"Сега обаче ми липсва светлата ми коса! Помогнете!!! Отново да се върна към светлата коса или да я оставя тъмна и да свикна с нея?\", продължи да се вайка пред феновете си.</span></p> <p><span style=\"font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: medium;\"> </span></p>