Чужди звезди

Драгана Миркович се разведе след 25 години брак
Драгана Миркович се разведе с Тони Биелич, с когото имаха брак цели 25 години. Не бе изненада, тъй като легендарната сръбска звезда беше обявила наме...
Дори и момиче по душа, трябва да си гледаш паспорта, корят я другите баби
Холивудската дива Дженифър Лопес явно не се шегува, когато става дума за статуетка – и този път залага на най-дръзкия си ход досега: сближаване с Мат...
Принцесата на попа Бритни Спиърс отново разбуни духовете в социалните мрежи. Певицата се пусна както майка й я е родила в Инстаграм. „Гола на п...
Риалити звездата Ким Кардашиян качи снимка с непознат на аудиторията мъж и накара феновете си да спекулират дали това не е новият й приятел. Името...
На 88 г. почина легендарният френски актьор Ален Делон, предаде Франс прес. Починал е в дома си във Франция, а за смъртта му съобщиха неговите деца....
Норвежката звезда на ЦСКА Тобиас Хайнц слага край на алкохола и хазарта! С помощта на българската си приятелка Виктория Ангелова талантливият халф опи...
Бившият Джеймс Бонд Пиърс Броснан и половинката му Кийли Шей по традиция са една от най-обсъжданите двойки в Холивуд. И то главно защото половинката н...
В „Семейство“ между тях има горещи сцени, но те отричат да са гаджета
Чаатай Улусой („Вътрешен човек”, „Кварталът на богатите” и „Огледален свят”) е пълен трезвеник от няколко седмици насам. Актьорът, който в последната...