Цитиридис с неприлични предложения

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04 Май 2022, 15:00 04 Май 2022, 15:00

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Цитиридис се похвали, че е получавал доста неприлични предложения от дами, откакто е станал водещ, видя HotArena.





Едни се ограничавали с пикантни съобщения, други направо му пращали голи снимки, пише България днес.