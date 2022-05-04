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Цитиридис с неприлични предложения

Цитиридис с неприлични предложения
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04 Май 2022, 15:00
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Цитиридис се похвали, че е получавал доста неприлични предложения от дами, откакто е станал водещ, видя HotArena.


Едни се ограничавали с пикантни съобщения, други направо му пращали голи снимки, пише България днес. 


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