На релаксираща почивка се отдаде Светлана Гущерова.
Мадамата е във Венеция, където се глези от сутрин до вечер с коктейли, разходки и пътешествия с лодки, пише „България Днес“.
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Гущерова се глези във Венеция
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07 Юли 2022, 14:00
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На релаксираща почивка се отдаде Светлана Гущерова.
Мадамата е във Венеция, където се глези от сутрин до вечер с коктейли, разходки и пътешествия с лодки, пише „България Днес“.
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Коментари
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Румяна
преди около минута
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Има и 3 деца и мъж, а някои друг слуша чалга и детето си запушва ушите...
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