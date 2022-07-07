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Hotarena.net Аз, Жената

Гущерова се глези във Венеция

Гущерова се глези във Венеция
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07 Юли 2022, 14:00
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На релаксираща почивка се отдаде Светлана Гущерова.

 

Мадамата е във Венеция, където се глези от сутрин до вечер с коктейли, разходки и пътешествия с лодки, пише „България Днес“.



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Коментари
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Румяна
преди около минута
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Има и 3 деца и мъж, а някои друг слуша чалга и детето си запушва ушите...
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