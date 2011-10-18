А така! Арестуваха Киро Скалата за дрога
При спецакция Куриера бе арестуван Кирил Христов, известен с прякора си Киро Скалата. Не, бе, не оная Скалата. Надзирател със същото прозвище снабдявал с дрога и алкохол съквартирантите в Софийския затвор, разкриха от полицията по-рано днес. В неделя след разследване, продължило няколко месеца, около китките на Киро Скалата щракнали белезниците.
При спецакция Куриера бе арестуван Кирил Христов, известен с прякора си Киро Скалата. Не, бе, не оная Скалата. Надзирател със същото прозвище снабдявал с дрога и алкохол съквартирантите в Софийския затвор, разкриха от полицията по-рано днес. В неделя след разследване, продължило няколко месеца, около китките на Киро Скалата щракнали белезниците.
<p> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">При спецакция "Куриера" бе арестуван Кирил Христов, известен с прякора си Киро Скалата! Не, бе, не оная Скалата...</span></strong></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Надзирател със същото прозвище снабдявал с дрога и алкохол съквартирантите в Софийския затвор, разкриха от полицията по-рано днес. </span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В неделя след разследване, продължило няколко месеца, около китките на Киро Скалата щракнали белезниците.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">На влизане в затвора, цялото тяло на надзирателя било опасано<strong> със шишета ракия и пакетчета най-различна дрога.</strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">При направения обиск, у адаша на фитнес-инструктора Кирил Вълчев-Скалата, били открити 50 грама канабис, 10 грама хероин, 8 грама амфетамин, 2 грама кокаин, 63 грама "Ривотрил", <strong>15 бутилки алкохол по 200 грама, </strong>11 мобилни телефона и 5 СИМ карти. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">За всеки колет надзирателят е получавал по 50 лева от близки на осъдените лица. На месец си е докарвал по още една заплата.<strong> За последните пратки получил 280 лева. </strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От <strong>HotArena.net</strong> оригиналният Киро Скалата научи, че е бил "арестуван" за внасяне на дрога в Софийския зандан</span>.</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Аз съм най-големият противник на дрогата. От 15 години пропагандирам против наркотиците. Дрогата убива живота и душата!", заяви Скалата. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>