Актрисата Лилия Маравиля: Хейтът ме СМАЗВА

Кресливите груби хора, скрити зад анонимността в нета, могат да ти скапят психиката. Хейтът ме смазва направо!

Това шокиращо признание направи пред „България Днес“ актрисата Лилия Маравиля. И въпреки че е божествено красива, изключително нежна и талантлива, оказва се, че и тя получава порой от обиди и хули в интернет пространството.

Всеки от нас вижда нещата през своята призма и си мисли, че тя е обективната. Но истината е, че това е субективна гледна точка, защото ние имаме различен поглед - и към ситуация, и към живот, което е нормално, но не е нормално да крещим обиди в социалните мрежи срещу живи същества, обяснява актрисата.

Тя е убедена, че малцина са хората, които ще си кажат: На мен не ми пука! И вярвам, че повечето хора се притесняват от ругатните, които четат за себе си, убедена е актрисата и уточнява: Особено пък за нашата професия, при която е изключително важно, даже е задължително да се притесняваш! По нейни думи актрисата не е особено разпознаваема по улиците, но тези, които я поздравяват и я спират, са добронамерени и усмихнати интелигентни хора, които я свързват с роли и това ѝ се стори много симпатично, пише "България Днес".

По думите ѝ обаче писменият хейт в социалните мрежи е съсипващ: Пишат някакви безобразия, което е отвратително... Това са хора, които никога не са ходили на театър, нито имат някакво кой знае какво образование, ценз, мироглед и възпитание, убедена е актрисата и продължава: И този човек сяда зад компютъра и пише нещо много лошо. И така се чувства много важен!

Лили Маравиля споделя, че ѝ е се е случвало да чете негативни, направо обидни коментари по свой адрес.

И без значение на колко години си, като прочетеш нещо грубо и просташко за себе си, разбира се, това ти се отразява по някакъв начин на психиката. А най-важното е в такива ситуации да се съхраниш, убедена е още хубавицата, която е майка на актрисата Паола Маравиля.

Тя признава, че особено груби и просташки коментари чете в медиите, където например е дала интервю и под него е порой от хули и обиди.

И Паола винаги ме спира с думите: "Няма да четеш!". Говорила съм със специалисти, които ми казват, че това не е никак лошо, защото правило трафик. Тоест - един като почнел да те плюе, срещу него скачат други да те защитават. И това също ми е много странно. Защото хората, които са мои почитатели, те са достатъчно интелигентни и знаят, че не трябва въобще да влизат в коментар с кресливи груби хора, убедена е актрисата. Аз също виждам неща в интернет, които не ми харесват, но никога няма да ми мине през ума да седна и да започна да тракам на клавиатурата и да изказвам моето мнение, камо ли пък да нагрубявам. Кой го интересува това?, риторична е Лилия Маравиля и допълва: Вземете си вашите поуки за нещо, но не цапайте дигиталния свят с хули и глупости. Та това е отвратително! - смята Маравиля.