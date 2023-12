Алисия ОТВРЪЩА НА УДАРА: Имай търпение, мила, всичко се връща Алисия отвръща на удара – Част поредна. На тази сапунка стана свидетел HotArena.net, след като рано сутринта на гладно Николета захапа фолк певицата. Очаквано, реакцията на Алисия не закъсня и тя побърза да отговори подобаващо в социалната мрежа. https://hotarena.net/laifstail/alisiq-otvryshta-na-udara-imai-tyrpenie-mila-vsichko-se-vryshta HotArena.net reni1 48902 Алисия отвръща на удара – Част поредна. На тази сапунка стана свидетел HotArena.net, след като рано сутринта на гладно Николета захапа фолк певицата. Очаквано, реакцията на Алисия не закъсня и тя побърза да отговори подобаващо в социалната мрежа.

<p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Алисия отвръща на удара – Част поредна. На тази сапунка стана свидетел <strong>HotArena.net</strong>, след като рано сутринта на гладно Николета захапа фолк певицата.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Очаквано, реакцията на Алисия не закъсня и тя побърза да отговори подобаващо в социалната мрежа.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Припомняме, че сутринта <a href=\"http://hotarena.net/nikoleta-pak-skandalna-udari-shamar-na-alisiq-toples-mqstoto-ti-e-zad-gyrba-mi-foto-v-galeriq\" target=\"_blank\"><strong>Николета Лозанова</strong> </a>жегна вечната си врагиня в Инстаграм с думите „Мястото ти винаги ще бъде зад гърба ми!“ и снимка по монокини в гръб.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Преди броени минути Алисия явно не издържа на мълчанието и отвърна, отново в Инстаграм с думите: „Everything comes to you in the right moment! Be patient!“. В превод: Имай търпение! Всичко идва при теб в точния момент“.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Фенове разтълкува това като „Всичко се връща“ и засипаха Алисия с коментари: Браво, Али, каза ли й го!</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Всъщност може да се окаже, че думите изобщо не са били насочени към Николета, а към Ники Михайлов. Наскоро бе повдигнат въпросът около сериозността на връзката им, а както знаем, Алисия отдавна мечтае за брак.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">В интервю за „Тази сутрин“ малкият Валерко попита майка си кога ще омъжва и кога ще му роди братче. Намекът беше към Ники, разбира се.</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\">Е, имай търпение, Алисия, всичко с времето си…</span></p> <p><span style=\"font-size: medium; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;\"> </span></p>