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Алисия стана за срам - пее с едни и същи дрехи

Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки. Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на Ара.

https://hotarena.net/laifstail/alisiq-stana-za-sram-pee-s-edni-i-syshti-drehi HotArena.net
HotArena.net
55748
Алисия стана за срам - пее с едни и същи дрехи
HotArena.net
55748

Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки. Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на Ара.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов <strong>обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки.</strong></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на &quot;Ара&quot;.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Явно чалга дивата е <strong>скъсала джоба надълбоко. </strong>А с</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">ъдебното дело за попечителството на сина й от Валери Божинов е последната й надежда да закърпи разклатеното си финансово положение.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">От едно известно време попфолк звездата почти не попълвала гардероба си, разкрива в новия си брой &quot;Всеки ден&quot;.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Ако това не беше така, <strong>щеше да разнооблазява сценичните си тоалети.</strong> На последните си участия обаче Алисия пяла с еднакви дрехи.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Миналия петък гостувала в &quot;The Cotton&quot; в Студентски град с ефирна черна блузка с паднали рамене и кожени къси гащи.&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В неделя със същия тоалет огласила и пловдивски клуб.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Въпросните кожени гащи, на които звездата сама си е дизайнер, за пръв път бяха прецентирани върху задника й по време на турнето на &quot;Фен ТВ&quot; още през лятото. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От тогава - май все са си на дупето й... :)</span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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9 Коментара

почитател

преди 12 години

Не разбрах какво е скандалното в случая и защо трябва да се преоблича по 5 пъти на участие, зада я оставите на мира.Жената не се изхвърля излишно и залага на глас, а който не може да пее,се ръси за дрешки.

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Милена

преди 12 години

Хм.. не може да облича даден тоалет повече от веднъж ли? Какъв е проблемът? Може пък да предпочита да си харчи парите за по-смислени неща. Жалко, че в България се отдава чак такова значение на нещо толкова повърхностно.

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Нора

преди 12 години

е не трябва да се проеблича по пет пъти на участие.... ама що трябва да ходи на вс участие с едни гащи :))))))))))))

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И

преди 12 години

Просто умее да ги съчетава правилно :) Това, че сте я хванали веднъж, нищо не значи! Момичето има толкова много дрехи, не се притеснявайте за нея! Освен това има и много участия, така че е нормално да вземеш част от друг тоалет и да го съчетаеш с нещо друго, дори е интересно. Алисия винаги е била модерна и атрактивна! :)

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Р

преди 12 години

Това означава, че има СТИЛ, щом умее да съчетава дрехите си по различен и модерен начин :) Тези панталонки се превърнаха в запазена марка за Алисия. На мен ми харесва много! А и прическата е шик! :)

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марто

преди 12 години

какво му е модерното пък на тоя начин.. няма що. смешка

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123

преди 12 години

Еми тя свикна тъпчото Божинов да я издържа за да живее на висок стандарт. Все пак всички знаем как изглеждаше преди няколко години, преди да оплете Божинов в мрежите си.

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Дейзи

преди 12 години

Офф толкова сте жалкиии, айде стига все едни и същи простотии, вие сигурно не повтаряте тоалет, а? Алисия изглежда страхотно и прическата и тоалета и е страхотен, винаги е много екстравагантна, има стил и явно умее да съчетава да е интересна. Така, че престанете с тия просто статии - бременна е, грозна е, дебела е, няма пари, в общи линии това са ви темите за статии.

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ivess

преди 12 години

Колко ви плаща Николета за да ги пишете тези неща ????? JALKI MEDII !

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