Алисия стана за срам - пее с едни и същи дрехи
Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки. Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на Ара.
https://hotarena.net/laifstail/alisiq-stana-za-sram-pee-s-edni-i-syshti-drehi
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Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки. Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на Ара.
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Чалгадивата Алисия стана за смях. Оказа се, че бившата на Валери Божинов и настояща на Ники Михайлов <strong>обикаляла столичните и провинцалните кръчми с едни и същи дрешки.</strong></span></p>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Пари ли няма, що ли, питат се почитателите на изпълнителката на "Ара".</span></span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Явно чалга дивата е <strong>скъсала джоба надълбоко. </strong>А с</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">ъдебното дело за попечителството на сина й от Валери Божинов е последната й надежда да закърпи разклатеното си финансово положение. </span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">От едно известно време попфолк звездата почти не попълвала гардероба си, разкрива в новия си брой "Всеки ден".</span></span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Ако това не беше така, <strong>щеше да разнооблазява сценичните си тоалети.</strong> На последните си участия обаче Алисия пяла с еднакви дрехи.</span></span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Миналия петък гостувала в "The Cotton" в Студентски град с ефирна черна блузка с паднали рамене и кожени къси гащи. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В неделя със същия тоалет огласила и пловдивски клуб. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Въпросните кожени гащи, на които звездата сама си е дизайнер, за пръв път бяха прецентирани върху задника й по време на турнето на "Фен ТВ" още през лятото. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">От тогава - май все са си на дупето й... :)</span></div>
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