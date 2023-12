Андреа блесна в изискан черен тоалет на XXV Италиански фестивал на красотата и прическата (СНИМКИ)

С отбрани светски личности, много блясък и изтънчен вкус премина вечерта на XXV-тия италиански фестивал на красотата и прическата и първия брой на специализираното списание YOU с корица Николета Лозанова, видя HotArena.



Партито бе в един от най-популярните клубове в Пловдив и бе решено изцяло в червени цветове. Освен фолк звездата Андреа, специални гости на събитието бяха и Елена Кристияно, Евгени Минчев, Джисън Брад Люис и Алфредо Торес.



Гостите се насладиха на уникална програма, която превърна вечерта в истинско шоу, а Christian of Roma подариха на публиката невероятно фризьорско представление на професионалистите от BES, Alfaparf, Sexy Hair и Rolland, които представиха Christian of Roma grand tour 2016, Make your style: Sexy or LUXX, Healthy or Fashion.