Андреа отново разби конкуренцията! Записа дует с поредната световноизвестна звезда! (Ето с кого)

Докато колежките й се избиват коя ще е по-по-най на родна земя, то Андреа се стреми да си осигури трайно място на международната музикална сцена. Зад гърба си тя вече има десетки дуети с чуждестранни звезди, а вчера е записала поредния, узна HotArena!

Този път става дума за румънския изпълнител Edward Maya, който успя да направи фурор в цял свят само с едно единствено парче. Изявява се още като DJ, продуцент и композитор.





През 2009 година музикантът направи своя дебют с песента „Stereo Love”, която се превърна в тотален хит, не само в Румъния. Успя да влезе в ТОП5 в музикалните класации на десетки държави, сред които са: Австрия, Дания, Холандия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Финландия, Норвегия, Испания, Швеция и Швейцария.

С първия си пробив успя да събере над 200 милиона гледания на произведението си в YouTube.

Три години по-късно реализира второто си парче „This is my life”, което също се радваше на огромен интерес от страна на меломаните.

Към днешна дата Андреа има честта да работи с музикант от подобна величина и дори вчера са успяли да запишат тяхната първа съвместна песен.









Родната фолк дива все още не желае да разкрива подробности около това как точно се е зародила идеята, както и кой на кого я е предложил да бъде направен такъв проект. Има вероятност румънският хитмейкър да е проявил интерес към блондинката и той да я е потърсил.

Предстои скоро да научим.