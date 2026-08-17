Андрей Арнаудов заряза алкохола: Вече тренира и е на фастинг

Култовият тв водещ и продуцент Андрей Арнаудов тотално загърби стария си начин на живот. Звездата от дуото „Иван и Андрей“ обърна нова страница, откъсвайки се от свирепите лапи на алкохола, който вреди на организма му дълги години.

„80–90% от времето се опитвам да не пия и съм на фастинг“, признава наскоро в Инстаграм телевизионерът, създал някои от най-мащабните продукции в съвременните кино и телевизия.

За аудиторията отдавна не е тайна, че шоуменът се е отдал изцяло на здравословните навици. С половинката му Емануела Толева водят активен начин на живот, включващ правилно хранене, много разходки и часове, прекарани в залата. Преди време самият Андрей се шегуваше, че правейки сутрешно кардио, си печели така бленуваната „чаша вино за деня“. Напитка, която на този етап, той избягва от менюто си.

Жена му от своя страна изглежда още по-запалена по фитнеса. Седем месеца след раждането на второто им дете – Дара, хубавицата вече се бе завърнала в старата си форма и дори се потеше с бебе на ръце в залата. На кадри от юли 2025 г. се вижда как докато прави упражнения на уред, с едната си ръка родителката бута количката, дондуркайки малкото си дете.

Това се случва по време на семейна почивка в Пирин планина, където въпреки дните за отдих Ема и Андрей не спират с тренировките. Според бившата спортистка, модел и тв водеща майките са способни на всичко и често умеят да вършат по няколко неща едновременно.

Външният вид на Толева неведнъж е заклеймяван като „нездравословен“ според критици в медийните среди. Хейтъри открито наричат брюнетката „прекалено слаба“, „скелет“, „анорексичка“ и всякакви подобни определения. По темата високата хубавица споделя, че преживяла тежка бременност. По-късно погребала и татко си. С две деца, които често боледуват, стресът очевидно ѝ дошъл в повече, което може да е причина за стопяването ѝ.

Почти две години след раждането на малката Дара Емануела твърди, че кантарът сочи нагоре и в никакъв случай не използва така известните инжекции за отслабване – медикаменти с незнайни ефекти, по които много дами лудват в последно време в желанието за бързи резултати.

Самият Арнаудов, с когото имат и 8-годишен син Васил, харесва своята любима „такава, каквато е“ и дори изтъква в нейна защита:

„На Балканите гледат с лошо око на слабите жени, във Франция и Италия не е така“.

Това лято ВИП двойката отново е на ваканция в луксозен хотелски комплекс в планината.