Астроложка отдавна предсказа РАЗДЯЛАТА между Цолов и Крисия! (Ето причината)

Астроложка предсказа пред „България Днес“ преди Нова година, че Крисия и Никола Цолов ще имат трус в отношенията си.

Само часове до настъпването на 2026 г. Огняна Вълкова предупреди за любовни трусове при известни двойки, а три от прогнозите й вече се сбъднаха. На 31 декември 2025 г. малко преди да посрещнем новата година, „България Днес“ публикува любовните прогнози на астроложката Огняна Вълкова за 10 известни български двойки. Около седем месеца по-късно три от връзките, за които тя предупреждава за сериозни проблеми, вече са в историята.

Една от най-обсъжданите млади двойки у нас

Вече е в историята

Крисия Тодорова и автомобилният състезател Никола Цолов сложиха край на отношенията си. Любопитното е, че още в края на миналата година астроложката Огняна Вълкова предупреди пред „България Днес“, че връзката им е изправена пред сериозни изпитания.

„При Никола Цолов и Крисия има бурна сексуална енергия“, коментира тогава Вълкова. Според анализа й двамата се стремят да бъдат водещи, което прави отношенията им конкурентни и предизвикателни. Астроложката посочи още склонност към ревност и контрол от страна на Никола и предупреди, че различията в мисленето могат да водят до конфликти.

Седем месеца по-късно прогнозата й изглежда повече от любопитна. По информация на „България Днес“ Крисия и Никола са се разделили преди около месец. Причината за края на любовта им засега остава неизвестна.

Само дни след раздялата съдбата отново ги събира - този път в една и съща столична дискотека. Среща между бившите така и не последвала. Никола пристига с компания и се настанява в едно от сепаретата, а около него има както момчета, така и момичета. По-късно в заведението влиза и Крисия, но се отправя към съвсем друга маса при своите приятели. Двамата прекарват вечерта отделно и не си обръщат внимание.

Цолов е у нас покрай юбилея на майка си Мирослава Цолова, която празнува на 31 юли. Крисия не присъства на семейното тържество, пилотът иначе живее в Испания и прекарва голяма част от времето си между тренировки и състезания, което означава и дълги периоди далеч от България. Дали именно натоварените графици и разстоянието са се оказали фатални за любовта им, остава неизвестно.

Това не е единственото любовно предсказание на Вълкова, което през тази година получи неочаквано продължение.

Още в края на 2025 г. астроложката вижда сериозни проблеми и пред Дани Петканов и Глория Петкова, които започнаха

любовните

си отношения

в предаването „Трейтърс“. „Глория се налага върху финансите на Дани Петканов“, гласи тогава една от прогнозите. Според Вълкова между двамата има силна химия, но и напрежение, което може да се превърне в сериозен проблем, ако не бъде преодоляно.

Месеци по-късно отношенията им действително приключват. Причината за раздялата се оказва изневяра от страна на Петканов. Така поредната му любовна история стига до бурен финал, а подозренията за проблеми във връзката се оказват основателни. За Дани подобен любовен трус не е напълно непознат - личният му живот и преди е преминавал през раздели, събирания и публични скандали.

Третото попадение на астроложката е Мартин Николов-Елвиса и ергенката Йоана Илиева. Още преди началото на 2026 г. Огняна заявява, че връзката им се гради върху „сериозен дисбаланс“. Според нея Мартин е по-пасивната страна, докато Йоана е тази, която поддържа отношенията. Прогнозата е категорична - годината или ще ги принуди напълно да преобразят връзката си, или ще доведе до окончателен край.

Вторият сценарий вече е факт. Мартин и Йоана съвсем наскоро обявиха в социалните мрежи, че са се разделили. Така една от най-коментираните двойки сложи точка на отношенията си.

Само дни след новината Елвиса вече разпускаше на морето с голяма приятелска компания. Вместо да се затвори вкъщи след любовния крах, Мартин избра летните купони и приятелите. Седмица по-късно по сходен маршрут тръгна и бившата му половинка. Йоана също се появи по същите морски места, но в женска компания.

Така двамата продължиха лятото поотделно - близо един до друг географски, но вече не и като двойка.

Когато в края на миналата година Огняна прави любовния си хороскоп за известните българи пред „България Днес“, прогнозите й звучат просто като поглед към възможните сценарии пред звездните двойки. Седем месеца по-късно три от връзките, за които астроложката предупреждава за сериозни проблеми, вече са приключили.

Вълкова позна, че на Ралица Паскалева предстои промяна, като актрисата напусна ролята си на водеща на тв риалитито „Игри на волята“. Сред точните прогнози е и, че на Русата Златка и Карен им предстои трудна година. Френските власти повдигнаха обвинения срещу Карен Хачатрян за участие в престъпна група за черно тото и пране на пари, а Златка на няколко пъти можеше да бъде видяна в съда.