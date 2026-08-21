Бивш служител на Ваньо Алексиев пред HotArena: Обича мъжката дружба, моделките са за декор https://hotarena.net/laifstail/bivsh-sluzhitel-na-vanyo-aleksiev-pred-hotarena-obicha-mazhkata-druzhba-modelkite-sa-za-dekor HotArena.net

Тираджийският бос Ваньо Алексиев е фен на мъжката дружба – всички красавици, с които се заобикаля, са само декор за страстта му към истинската сурова красота на силния пол.

Това твърди пред HotArena.net бивш шофьор в „Биомет”, запознат с мераците на тунингования бос.

„Няма никаква тайна, Ваньо харесва младоци с големи мускули и големи… таланти, тия силиконки около него ги ползва да му разхождат кучетата”, не крие източникът ни.

Последната залъгалка в палата на Ваньо Алексиев е Валерия Георгиева, която залива социалните мрежи със снимки на бездомни животни, както и на собствените си 10 кучета, но от време на време се хвали с почивките и подаръците си.

Бившата ергенка публикува снимка, на която фокусът уж трябва да е върху френски сладолед, но всъщност всички се загледаха в гривните й. Уж половинката й – скандалният транспортен бос Ваньо, буквално я позлатил.

Моделката е закичена с няколко гривни „Картие“ и една „Ван Клиф“. Най-открояваща се е гривната „Картие“ от серията „Любов” от жълто злато. Цената на класическия модел е $ 11 000, или малко над 9600 евро.

До нея се вижда гривна „Ван Клиф“ от колекцията „Винтидж Алхамбра“ с пет емблематични мотива във формата на четирилистна детелина. Стойността на бижуто е 21 000 евро.

Валерия и Ваньо го играят любовници от почти 2 години. Редовно, обаче, се носят слухове, че красавицата има договорка с бизнесмена и само се представя за негово гадже, а всъщност единствено гледа кучетата му, придружава го по вечери и събития, но двамата не спят заедно, а той се отплаща в дрехи, бижута и поема разходите на приюта й.