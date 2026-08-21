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Бивш служител на Ваньо Алексиев пред HotArena: Обича мъжката дружба, моделките са за декор

https://hotarena.net/laifstail/bivsh-sluzhitel-na-vanyo-aleksiev-pred-hotarena-obicha-mazhkata-druzhba-modelkite-sa-za-dekor HotArena.net
HotArena.net
9583
Бивш служител на Ваньо Алексиев пред HotArena: Обича мъжката дружба, моделките са за декор

HotArena.net
9583

Тираджийският бос Ваньо Алексиев е фен на мъжката дружба – всички красавици, с които се заобикаля, са само декор за страстта му към истинската сурова красота на силния пол.

Това твърди пред HotArena.net бивш шофьор в „Биомет”, запознат с мераците на тунингования бос.

„Няма никаква тайна, Ваньо харесва младоци с големи мускули и големи… таланти, тия силиконки около него ги ползва да му разхождат кучетата”, не крие източникът ни.

Последната залъгалка в палата на Ваньо Алексиев е Валерия Георгиева, която залива социалните мрежи със снимки на бездомни животни, както и на собствените си 10 кучета, но от време на време се хвали с почивките и подаръците си. 

Бившата ергенка публикува снимка, на която фокусът уж трябва да е върху френски сладолед, но всъщност всички се загледаха в гривните й. Уж половинката й – скандалният транспортен бос Ваньо, буквално я позлатил.

Моделката е закичена с няколко гривни „Картие“ и една „Ван Клиф“. Най-открояваща се е гривната „Картие“ от серията „Любов” от жълто злато. Цената на класическия модел е $ 11 000, или малко над 9600 евро. 

До нея се вижда гривна „Ван Клиф“ от колекцията „Винтидж Алхамбра“ с пет емблематични мотива във формата на четирилистна детелина. Стойността на бижуто е 21 000 евро.

Валерия и Ваньо го играят любовници от почти 2 години. Редовно, обаче, се носят слухове, че красавицата има договорка с бизнесмена и само се представя за негово гадже, а всъщност единствено гледа кучетата му, придружава го по вечери и събития, но двамата не спят заедно, а той се отплаща в дрехи, бижута и поема разходите на приюта й.

 

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5 Коментара

Бивш от МВР76

преди 5 часа

!!! Вашите права за коментиране са отнети от *** поради нарушение на правилата за форумите на Икономедиа. Причина: нецензурни или вулгарни изрази, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа. Ще може да коментирате отново след 19. 09. 2026 10:35. !!! Мммооддераторчето (Днес Бг). Тая Надежда Дойчева. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай.

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 5 часа

Ако, че си МАНГАЛКА надежда дойчева нема лошо. Моя баща е Мангал с главна буква. Майка Ми е Бяла Българка с главни букви. Джоревец. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Марко

преди 3 часа

Много злоба има в някои хора,какво ви интересува какво правят тези хора,нещо лошо направили ли са на някой ,всеки да си живее живота както намери за добре !

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ами.........

преди 1 час

И аз се чудя защо се занимавате изобщо с тези персони.Какъв ви е интереса...Подозирам реклама,а лоша такава няма,нали.

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