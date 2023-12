Бившият на Емануела направи жена си певица! (Вижте с кой рапър Ива направи дует)

Денис Касъмов, който бе гадже на фолк певицата Емануела, и който е син на продуцента на „Ара Мюзик“ – Виктор Касъмов, бута съпругата си - светската репортерка Ива Атанасова в музикалния бизнес, узна HotArena!

Хубавицата наскоро роди син на Денис и наред с новите промени в живота й, реши да смени и амплоато. Вместо като репортерка, вече ще виждаме Ива като певица.

Предстои премиерата на дебютното й парче, което ще е съвместно с варненския рапър Dim4ou.

Песента носи името на колекцията с дрехи на Атанасова - „Look at me“.

„Ара Мюзик“ ще издаде парчето, а клипът ще се върти по Балканика и BG Music Channel.

В клипа ще вземат участие няколко родни плеймейтки, които ще показват гърди и задни части на поразия, пише „Телеграф“.

Една от моделките ще бъде Светлана Василева.

Ива Атанасова ще се подвизава под псевдонима IVY, а колаборацията й с Dim4ou ще излезе на бял свят до една седмица.