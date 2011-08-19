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Божинов и Николета: Да, ще ставаме родители!

Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че ще стават родители в началото на следващата година. Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).

https://hotarena.net/laifstail/bojinov-i-nikoleta-da-shte-stavame-roditeli HotArena.net
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26810
Божинов и Николета: Да, ще ставаме родители!
HotArena.net
26810

Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че ще стават родители в началото на следващата година. Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че <strong>ще стават родител</strong>и в началото на следващата година.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Вчера &quot;Всеки ден&quot; гръмна новината от първата си страница, а днес пред &quot;Труд&quot; двойката я потвърди.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">От близо месец ВИП-двойката е запазила и дата за <strong>сватба през есента</strong>.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Това е най-щастливият момент в живота ни&quot;, казаха в един глас от Португалия бъдещите младоженци.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Николета е жената на живота ми и заедно сме много щастливи. В края на месеца ще си дойдем за няколко дни в България и ще дадем повече информация около сватбата. Казваме това официално и така за пореден път <strong>декларираме нашата любов</strong>, надявам се да избегнем спекулации и слухове. Дано медиите се съобразят и не започне поредният епизод от сериала &quot;Свободни интерпретации&quot; около нашия личен живот&quot;, заяви футболистът.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">25-годишният нападател вече има син, Валери-младши, от бившата му половинка Алисия.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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9 Коментара

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преди 12 години

келеши..

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йана

преди 12 години

боклуциииииииииии

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мони

преди 12 години

тъпаци

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ДИдо

преди 12 години

а вие кви сте - същите

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wRe

преди 12 години

Няма начин когато вляза да чета, да не видя комплексари как обиждат! По думите ви се съди кой какъв е!

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lko

преди 12 години

da im e jivo i zdravo bebenceto i mnogo da se obichat

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Аналаизатор

преди 12 години

Да са живи и здрави!Желая им всичко най-добро!

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Eлена

преди 12 години

Родители на певица катоНиколета,или на футболист като Валери?Кажете де,да има за какво да пишат,Ха,ха........

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Мики

преди 12 години

Хайде,оставете ни на мира!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Не ни занимавайте с тези двамата олигофрени.Много са гнусни,отвратителни,некадърни боклуци. Не искаме да знаем нищо за жалкият им живот. Мизерници!

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