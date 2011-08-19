Божинов и Николета: Да, ще ставаме родители!
Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че ще стават родители в началото на следващата година. Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).
https://hotarena.net/laifstail/bojinov-i-nikoleta-da-shte-stavame-roditeli
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Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че ще стават родители в началото на следващата година. Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Валери Божинов и Николета Лозанова потвърдиха официално, че <strong>ще стават родител</strong>и в началото на следващата година.</span></p>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Освен това плеймейтката ще стане официално съпруга на нападателя на Спортинг (Лисабон).</span></span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Вчера "Всеки ден" гръмна новината от първата си страница, а днес пред "Труд" двойката я потвърди.</span></span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">От близо месец ВИП-двойката е запазила и дата за <strong>сватба през есента</strong>. </span></span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Това е най-щастливият момент в живота ни", казаха в един глас от Португалия бъдещите младоженци. </span></div>
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<span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Николета е жената на живота ми и заедно сме много щастливи. В края на месеца ще си дойдем за няколко дни в България и ще дадем повече информация около сватбата. Казваме това официално и така за пореден път <strong>декларираме нашата любов</strong>, надявам се да избегнем спекулации и слухове. Дано медиите се съобразят и не започне поредният епизод от сериала "Свободни интерпретации" около нашия личен живот", заяви футболистът.</span></div>
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<span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">25-годишният нападател вече има син, Валери-младши, от бившата му половинка Алисия.</span></span></div>
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