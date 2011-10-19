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Божинов се съди с Алисия, иска примирие между жените му

Сапунката Тройка в леглото, в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения. Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В събедната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да уточнят правата върху сина им Валери-младши.

https://hotarena.net/laifstail/bojinov-se-sydi-s-alisiq-iska-primirie-mejdu-jenite-mu HotArena.net
HotArena.net
43211
Божинов се съди с Алисия, иска примирие между жените му
HotArena.net
43211

Сапунката Тройка в леглото, в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения. Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В събедната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да уточнят правата върху сина им Валери-младши.

<p> &nbsp;</p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Сапунката &quot;Тройка в леглото&quot;, в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения.</span></strong></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В съдебната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да <strong>уточнят правата върху сина им Валери-младши.</strong></span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според &quot;България Днес&quot; бившите влюбени&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">не могат да се разберат кога Божинов да вижда детето си и каква да е месечната издръжка.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Съдът ще трябва да отсъди <strong>дали Алисия ще получи пълно попечителство върху Валерко.</strong> Баща му настоява&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">детето да прекарва по няколко месеца в годината при него в Португалия.&nbsp;</span></p> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Алисия обаче мръщи вежди на тази идея, тъй като това означава, че ще трябва <strong>да повери сина си на отглеждане при новата жена на Валери, Николета.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Това е прекалено личен въпрос, който засяга само нас двамата. Наистина не искам да коментирам повече темата, защото се страхувам да не се отрази това по някакъв начин на сина ми&quot;, изповядала Алисия пред изданието.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В същото време Божинов се надява <strong>Николета и Алисия да заровят томахавките. </strong>Нещо, което граничи с фантастиката.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Крайно време е Алисия и Николета да се помирят&quot;, коментира в интервюто си пред &quot;Стори&quot; футболната звезда.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Лозанова, която на 9 октомври стана г-жа Божинова пък споделя, че продължава да поддържа контакт с екс половинката си Ники Михайлов, но <strong>самата тя и Алисия просто няма как да бъдат приятелки.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><em><strong>Снимка &quot;Стори&quot;</strong></em></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> </div>
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4 Коментара

мими

преди 12 години

стига с този простак защо продължава да тормози алисия и детето

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3

преди 12 години

kurvoleto bukluk ne samo ti ima6 cici sram nqma6 li ma i na svatbata si izkarala maznite cici ot van

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4

преди 12 години

Николетка си е боклук. Може ли и на сватбата си да е по цици... Това показва нейната богата душевност и морал

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trix

преди 12 години

Rokliata e ujasna, a buloto e kato sladkarska smetana. Ujas.

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