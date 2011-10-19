Божинов се съди с Алисия, иска примирие между жените му
Сапунката Тройка в леглото, в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения. Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В събедната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да уточнят правата върху сина им Валери-младши.
Сапунката Тройка в леглото, в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения. Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В събедната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да уточнят правата върху сина им Валери-младши.
<p> </p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Сапунката "Тройка в леглото", в която главните действащи лица са Валери Божинов, Николета Лозанова и Алисия, придоби нови измерения.</span></strong></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Няколко серии от нея ще трябва да изгледа, нищо че е с лента пред очите, самата Темида. В съдебната зала ще се срещнат футболистът на Спортинг и чалгадивата, за да <strong>уточнят правата върху сина им Валери-младши.</strong></span></p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според "България Днес" бившите влюбени </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">не могат да се разберат кога Божинов да вижда детето си и каква да е месечната издръжка. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Съдът ще трябва да отсъди <strong>дали Алисия ще получи пълно попечителство върху Валерко.</strong> Баща му настоява </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">детето да прекарва по няколко месеца в годината при него в Португалия. </span></p> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Алисия обаче мръщи вежди на тази идея, тъй като това означава, че ще трябва <strong>да повери сина си на отглеждане при новата жена на Валери, Николета.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Това е прекалено личен въпрос, който засяга само нас двамата. Наистина не искам да коментирам повече темата, защото се страхувам да не се отрази това по някакъв начин на сина ми", изповядала Алисия пред изданието.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В същото време Божинов се надява <strong>Николета и Алисия да заровят томахавките. </strong>Нещо, което граничи с фантастиката. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Крайно време е Алисия и Николета да се помирят", коментира в интервюто си пред "Стори" футболната звезда.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Лозанова, която на 9 октомври стана г-жа Божинова пък споделя, че продължава да поддържа контакт с екс половинката си Ники Михайлов, но <strong>самата тя и Алисия просто няма как да бъдат приятелки.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:12px;"><em><strong>Снимка "Стори"</strong></em></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> </div>