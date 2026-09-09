БОМБА! Бременна ли е Нена Върбанова от Миро Дзвера? (СНИМКИ)

Бременна ли е Нена Върбанова – новоизлюпената булка на Миро Дзевра? Този въпрос неизбежно възниква след любопитен кадър, изпратен на редакционната поща на Intrigi.bg, на който новата госпожа Соколова демонстрира необичайно за нея заоблено коремче.

И точно при Нена разликата трудно остава незабелязана. Инфлуенсърката е известна с маниакалните си тренировки и изключително стегнатата си фигура, а по снимките ѝ обичайно се виждат плосък корем и ясно очертана мускулатура. На въпросния кадър обаче силуетът е съвсем различен.

Още по-любопитен е моментът. Нена и Мирослав Соколов-Миро Дзвера се ожениха в края на юли, след светкавична връзка от едва няколко месеца. Само седмици преди сватбата той ѝ предложи брак, а младата красавица побърза да смени фамилията си в социалните мрежи.

Дали бързата венчавка всъщност не е имала и още една „трудна“ причина, засега не можем да твърдим.

Ако слухът се окаже верен, това няма да е първо дете за Нена. 25-годишната инфлуенсърка вече има 3-годишна дъщеря от връзката си с шеф Боян Серафимов. След раздялата им името ѝ беше свързано и с милионерския наследник Стайко Стайков, който обаче я заряза и Нена бързо се преориентира към Миро Дзвера - добре познато име в светските и крими хроники.

Припомняме, че през 2023 г. Соколов беше задържан, а прокуратурата му повдигна обвинения за закана за убийство и телесна повреда, като първоначално съдът го остави под домашен арест, а впоследствие мярката му беше заменена с парична гаранция от 2000 лева.

През май тази година името му отново се появи в криминалните хроники, след като е бил задържан в София при случай, свързан с наркотици.