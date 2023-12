Бориса се обясни на Андрей с романтично ВИДЕО: Винаги ще те обичам! (Вижте)

Бориса Тютюнджиева се обясни в любов на Андрей с романтично видео, което публикува в социалната мрежа, видя HotArena.

Моделката и Опосума досега пазеха в дискретност връзката си и не си позволяваха да флиртуват дори във Фейсбук.

Всъщност във видеото, което сподели, Бо отново не споменава директно Андрей Арнаудов, но фенове са категорични, че е отправено към него.

В клипчето Тютюнджиева изпълнява т.нар. Lip sync* (липсинк) върху хита на Уитни Хюстън „I will always love you“.

„I will always love you?? Wtf… не е ли модерно вече старата любов да хваща ръжда?“, написа моделката под поста си. А нейни приятели закачливо подмятат: „За коя любов говориш, дай да се разберем. Че за тая, дето я знам, тя е неръждавейка“.

Припомняме, че Бориса и Андрей се залюбиха в началото на лятото, малко след като моделката излезе от „Къртицата“. Двамата дори бяха кумове на тайната сватба на Иван Христов и Ирина Тенчева в Барселона.

Досега обаче нито един от тях не е потвърдил пред медиите, че имат връзка. На въпросите за отношенията им, отговарят уклончиво и със заобикалки.

Ето защо някои смятат, че Бориса и Андрей вече са разделени. Но ако е така, към кого е адресирано клипчето на Тютюнджиева?

* Lip sync е изпълнение, при което човек пее своята любима песен, без обаче да издава нито звук - само и единствено с помощта на движението на устните и с колкото се може повече артистичност.