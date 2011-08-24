Бракът на Опосума и Даниела - по сметка
Чиста доза брак по сметка е бил този между сръбкинята Даниела Янков и водещия Андрей Арнаудов. Причината комшийката да се вземе с очилатия опосум била не толкова любовта й към него, колкото желанието да се докопа до българки паспорт. В познанството си с него Даниела видяла добра възможност, за да осъществи целта си.
Чиста доза брак по сметка е бил този между сръбкинята Даниела Янков и водещия Андрей Арнаудов. Причината комшийката да се вземе с очилатия опосум била не толкова любовта й към него, колкото желанието да се докопа до българки паспорт. В познанството си с него Даниела видяла добра възможност, за да осъществи целта си.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Чиста доза брак по сметка е бил този между сръбкинята Даниела Янков и водещия Андрей Арнаудов.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Причината комшийката да се вземе с очилатия опосум била не толкова любовта й към него, колкото желанието да се докопа до българки паспорт.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В познанството си с него Даниела видяла добра възможност, за да осъществи целта си.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Бракът по сметка приключи само седем месеца след сватбата, която двамата вдигнаха в Белград.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">В интерес на истината към мъжа си Даниела изпитвала само приятелски чувства и привързаност, но не и любов и страст, от каквито има нужда всяка една жена. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Тези разкрития направила нейна приятелка, която била в България. </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Даниела е споделяла пред медиите, че никога не се е интересувала дали Андрей й е изневерявал.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Тя самата не си и помисляла за друг мъж, докато делила един покрив с бившия си съпруг, разкри ежедневникът "Всеки ден". </span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>