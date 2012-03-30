Бременна ли е Анелия? Анелия май чака второ дете?! От кого ли? HotArena.net засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот? Направи ни и впечатление, че изпълнителката на „Така ме кефиш”, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода. https://hotarena.net/laifstail/bremenna-li-e-aneliq HotArena.net HotArena.net 64183 Анелия май чака второ дете?! От кого ли? HotArena.net засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот? Направи ни и впечатление, че изпълнителката на „Така ме кефиш”, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода.

<p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Анелия май чака второ дете?! От кого ли? <strong>HotArena.net </strong>засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот?</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Направи ни и впечатление, че изпълнителката на „Така ме кефиш”, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Освен леко наедрялото коремче и ханш, Анелия има и други симптоми на бременност – разхубавила се е още повече! Гости на събитието също заподозряха подобен сценарии.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Припомняме, че преди близо два месеца читатели на <strong>HotArena.net </strong>заподозряха <a href="http://hotarena.net/lifestyle/aneliq-i-koko-dinev-zaedno-v-antaliq!-idl-2535" target="_blank"><strong>Анелия във връзка с Коко Динев</strong></a>. Фенове я засекли на летището, където заедно с футболния бос се качили на самолет до Анталия.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Ако това е вярно, то нищо чудно Анелия и Коко да са си направили бебе в турския курорт?</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Разбира се, възможно е да има и друго, не толкова конспиративно обяснение. Певицата може просто да е наддала с някое друго килце и затова да е пуснала коремче и паласки.</span></span></p>