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Бременна ли е Анелия?

Анелия май чака второ дете?! От кого ли? HotArena.net засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот? Направи ни и впечатление, че изпълнителката на &bdquo;Така ме кефиш&rdquo;, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода.

https://hotarena.net/laifstail/bremenna-li-e-aneliq HotArena.net
HotArena.net
64183
Бременна ли е Анелия?
HotArena.net
64183

Анелия май чака второ дете?! От кого ли? HotArena.net засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот? Направи ни и впечатление, че изпълнителката на &bdquo;Така ме кефиш&rdquo;, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода.

<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Анелия май чака второ дете?! От кого ли? <strong>HotArena.net&nbsp;</strong>засече нетипични за Анелия позакръглени форми и коремче. Дали пък в него не се заражда нов живот?</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Направи ни и впечатление, че изпълнителката на &bdquo;Така ме кефиш&rdquo;, която бе на светско събитие, не близна и капка алкохол, а цяла вечер изкара на минерална вода.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Освен леко наедрялото коремче и ханш, Анелия има и други симптоми на бременност &ndash; разхубавила се е още повече! Гости на събитието също заподозряха подобен сценарии.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Припомняме, че преди близо два месеца читатели на <strong>HotArena.net&nbsp;</strong>заподозряха <a href="http://hotarena.net/lifestyle/aneliq-i-koko-dinev-zaedno-v-antaliq!-idl-2535" target="_blank"><strong>Анелия във връзка с Коко Динев</strong></a>. Фенове я засекли на летището, където заедно с футболния бос се качили на самолет до Анталия.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Ако това е вярно, то нищо чудно Анелия и Коко да са си направили бебе в турския курорт?</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Разбира се, възможно е да има и друго, не толкова конспиративно обяснение. Певицата може просто да е наддала с някое друго килце и затова да е пуснала коремче и паласки.</span></span></p>
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6 Коментара

МУУР

преди 11 години

Пак ли от КОКО ДИНЯТА !?

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Va te faire enculer

преди 11 години

И да е бременна-К'ВО? Искам тоя олигофрен, дето написа статията само да ми каже удоволствие ли изпитва като пише простотии?Дали за секунда се замисли, че ако така постъпят с теб и семейството ти, ще ти е добре?Ако не пишете за Курволета, пишете за Иван и Ирина, ако пък и тях сте пропуснали, почвате Анелий,Емилий и Коко Диневци.100 списания вече писаха, че Емилия и Коко Динев въобще не са се разделяли-ама вие не, упорити!Ваши читатели ги били засичали на самолета за Анталия.Ми аз утре мога да ви звънна,че на борда на моя самолет съм седяла между Майкъл Джексън и Уитни Хюстън.И това ли ще публикувате???

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`Secret

преди 11 години

Е не, уникални сте! Човек не може да пр*не (с извинение) от вас! Ами поне да бяха истини, а тоо...

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13

преди 11 години

Дебела е.Не е бременна.Винаги си е имала гръб на гребкиня,и едри кокали,и като започне да се отпуска с храната и става това което виждате.

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eho

преди 11 години

vijte toya kak se e izpotil??? :DD

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eho

преди 11 години

tya vinagi si e bila edra, nabita - bez nikakva jenstvenost....jena v mujko tyalo!

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