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Цвети от Експоуз се сгоди

Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует Експоуз&ldquo;, се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев. Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.

https://hotarena.net/laifstail/cveti-ot-ekspouz-se-sgodi HotArena.net
HotArena.net
37786
Цвети от Експоуз се сгоди
HotArena.net
37786

Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует Експоуз&ldquo;, се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев. Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.

<p> <strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует &quot;Експоуз&quot;, се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев.&nbsp;</span></span></strong></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Певецът живее в Бургас, но често пътува до столицата при изгората си, разказват пред <strong>HotArena.net </strong>запознати.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди месеци певецът качи тяхна обща снимка на стената си в социалната мрежа Фейсбук, на която Цвети е почти гола.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Със сигурност певицата няма да има финансови проблеми, защото е избрала богат партньор.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Светски клюкари шушукат, че Даниел е наследник на доста декари земи по морето, а също така притежава и къмпинг на брега на морето до Поморие.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Двамата влюбени обявиха, че са сгодени, а пожеланията за щастлив семеен живот не спряха. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди година имаше клюка, че Даниел е имал вземане-даване с пилето на фолка Райна.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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