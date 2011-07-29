Цвети от Експоуз се сгоди
Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует Експоуз“, се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев. Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.
Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует Експоуз“, се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев. Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.
<p> <strong><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Певицата Цветелина Маринова, която е по-известна като Цвети от дует "Експоуз", се е сгодила за попизпълнителя Даниел Русев. </span></span></strong></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Двамата се запознаали преди около 4 месеца като сварката помежду им станала в дискотека в Студентски град.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Певецът живее в Бургас, но често пътува до столицата при изгората си, разказват пред <strong>HotArena.net </strong>запознати. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди месеци певецът качи тяхна обща снимка на стената си в социалната мрежа Фейсбук, на която Цвети е почти гола. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Със сигурност певицата няма да има финансови проблеми, защото е избрала богат партньор.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Светски клюкари шушукат, че Даниел е наследник на доста декари земи по морето, а също така притежава и къмпинг на брега на морето до Поморие.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Двамата влюбени обявиха, че са сгодени, а пожеланията за щастлив семеен живот не спряха. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:14px;">Преди година имаше клюка, че Даниел е имал вземане-даване с пилето на фолка Райна.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>