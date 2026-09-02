Дара официално призна за раздялата със Саня! Ясна е ЦЯЛАТА ИСТИНА за победата й

Дара официално сложи край на една от най-дългите професионални връзки в кариерата си – тази с Virginia Records и Саня Армутлиева. След близо десет години работа с компанията певицата обяви, че затваря тази глава и продължава по нов път.

Самата тя направи раздялата максимално дипломатична. Дара благодари за годините заедно, за екипа, доверието и общите успехи, като подчерта, че човешката връзка и уважението остават. Зад учтивия тон обаче очевидно има много повече история – поне ако се съди по реакцията на колежката й Рут Колева, която от години негодува срещу Саня и начина й на работа с творците.

Според Колева успехът с „Bangaranga“ неправилно впоследствие е бил представян като обща заслуга на Virginia Records, пише Intrigi.bg.

Тя твърди, че реалният риск, финансирането и изграждането на проекта са били поети основно от K2ID Productions и Илиас Кокотос, а не от дългогодишната компания на Дара.

И тук Рут задава най-неудобния въпрос – ако от Virginia са вярвали толкова силно в потенциала на изпълнителката през всичките тези години, защо именно друг екип е трябвало да поеме риска и да я изведе до европейската сцена?

По думите й чак след триумфа започнало говоренето за „нашата победа“, въпреки че ключовата инвестиция и международният проект били дело на други хора.

„Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката“, е смисълът на острата й позиция.

Колева е категорична, че победата преди всичко принадлежи на самата Дара, но ако трябва да бъдат посочени хората зад реализацията на проекта, много по-голямо признание заслужават Илиас Кокотос и K2ID Productions.

Именно затова раздялата с Virginia Records сега звучи още по-показателно. Дара не отправи нито една публична нападка, не обвини никого и предпочете да затвори отношенията си с благодарност. Рут Колева обаче каза на глас онова, което очевидно отдавна се коментира зад кулисите – че най-големият международен успех на певицата може би е дошъл не благодарение на стария й музикален дом, а след като друг екип е заложил на нея.

А финалът на Колева към Дара е повече от красноречив: „Sky is the limit!“