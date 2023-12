Децата в „Гласът на България“ взривиха сцената!

Най-малките таланти в „Гласът на България“ Иван Стоянов и Калина Енчева сложиха батковците и каките си от формата в задния си джоб, видя HotArena.





Те направиха уникално изпълнение на парчето на One Direction - Story of My Life. Вокалният им двубой беше по-скоро дует, отколкото битка, а представянето им взе акъла на всички треньори, принуждавайки Графа да се изправи пред изключително трудното решение кой да продължи и кой не.





След като вдигнаха публиката на крака, треньорът им реши, че бившият ни представител на „Детската Евровизия“ Иван е по-подготвеният да продължи напред в състезанието. Сълзите от загубата за Калина бяха кратки, тъй като не й бяха нужни много аргументи, за да убеди някой от останалите треньори да я „открадне“ в своя отбор. Първи копчето „искам те“ натисна рок легендата Иван Лечев, а малко след него това направи и Поли Генова.





„Няма толкова лесно да я дам“, заяви изпълнителката на „На инат“. За нейно съжаление обаче, Калина избра легендарния китарист и продължи в неговия отбор, за радост на гордите си родители, които не спираха да викат „Браво“ в бекстейджа.