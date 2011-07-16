Диляна Попова прекали с хиалурона
Новоизлюпената актриса Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си. Красавицата от Стъклен дом си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.
Новоизлюпената актриса Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си. Красавицата от Стъклен дом си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.
<p> </p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; ">Новоизлюпената актриса </span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си.</span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Красавицата от "Стъклен дом" си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">"Силикон нямам грам. Сложих си хиалуронова киселина, и то само в горната устна. Явно прекалих, признавам си. Забелязва се повече, отколкото исках", съобщава Kliuki.bg, като цитира "Всеки ден".</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След намесата на хирурга, Диляна е добила вида на Мара Отварачката, чиито устни са като кокоше дупе.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Синеоката хубавица трябва да изчака поне половин година, докато веществото се абсорбира от тялото й.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Попова са зарекла да не повтаря процедурата.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>