Последни
Популярни
Горещи

Диляна Попова прекали с хиалурона

Новоизлюпената актриса Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си. Красавицата от Стъклен дом си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.

https://hotarena.net/laifstail/dilqna-popova-prekali-s-hialurona HotArena.net
HotArena.net
47957
Диляна Попова прекали с хиалурона
HotArena.net
47957

Новоизлюпената актриса Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си. Красавицата от Стъклен дом си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.

<p> &nbsp;</p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <font class="Apple-style-span" face="verdana, geneva, sans-serif"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 14px; ">Новоизлюпената актриса&nbsp;</span></font><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Диляна Попова напомпа устните, но вече съжалява за постъпката си.</span></p> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Красавицата от &quot;Стъклен дом&quot; си поставила не силикон, а хиалуронова киселина в горната устна.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">&quot;Силикон нямам грам. Сложих си хиалуронова киселина, и то само в горната устна. Явно прекалих, признавам си. Забелязва се повече, отколкото исках&quot;, съобщава Kliuki.bg, като цитира &quot;Всеки ден&quot;.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След намесата на хирурга, Диляна е добила вида на Мара Отварачката, чиито устни са като кокоше дупе.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Синеоката хубавица трябва да изчака поне половин година, докато веществото се абсорбира от тялото й.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Попова са зарекла да не повтаря процедурата.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
Още от Лайфстайл

2 Коментара

rali

преди 12 години

какво и беше на устните та трябваше да се прави на тъпите фолкпевици

Коментирай

реал

преди 12 години

Нали не мислите, че това момиче като е красиво блести и с интелект?

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.