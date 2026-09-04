Драго Драганов с шокиращи истории от „Чай“: Пребили го пред дома му, а на другия ден водил с разбита уста

Водещият Драго Драганов е бил лице на много предавания по БНТ, но най-емблематично за него остава „Чай“, заради което все още го наричат Драго Чая. Предаването върви от 1999 до 2008 г. А идеята журналистът да го прави идва след негова молба за напускане до тогавашната шефка на „По света и у нас“ Мирослава Нейнски.

„Това, което правех като репортер по този момент в телевизията, не ме удовлетворяваше. Исках нещо по-голямо и различно, което да осмисли живота ми и да ми даде нови амбиции. Исках различен път за развитие, нямах представа какъв точно, но знаех, че не мога повече да правя репортажи в новините и в други предавания. В молбата си за напускане бях написал, че не виждам перспектива, но Мира я скъса. Посочи ми един лист, закачен на стената, на който беше обявено решение на УС за конкурс за вътрешни тв продукции. Всички служители можеха да дадат предложения за нови предавания. Едно от тях беше неделно сутрешно, което започва от 7.30 до 10 часа. Мира ми каза, че ако не успея в конкурса,

тогава имам правото да напусна

Отидох от другата страна на етажа в нюзрума на репортерите и с колегата ми Роберт Ковачев седнахме на радиатора в коридора. И започнахме да си говорим какво може да измислим като концепция за ново предаване. Тръгнахме си заедно, седнахме в градинката до Петте кьошета на една пейка и започнахме да пишем всичко онова, което го няма в предаването „Добро утро“ в съботния сутрешен блок. То и до ден днешен за мен остава еталон с изключително харизматичния водещ Сашо Авджиев, който е истинска легенда“, разказва Драго пред „Супер Магазин“.

Той си спомня, че така се ражда идеята в предаването да има печка и гостите да правят закуска, а по онова време в нито една друга рубрика нямало нещо подобно. Липсвали и изпълнения на живо. Като концепция те наричат формата „Различното предаване“, но тогавашният шеф на програмата Невена Ушева казва, че няма как да се нарича така, трябва да си има име. Драго тогава предлага „С аромат на кафе“, но Ушева дава идеята за „Чай“. В началото водещият се колебае дали това име е подходящо, защото хората пият чай, когато са болни, но Невена го убеждава, че то ще бъде чай, който ще лекува от телевизионна скука. И така се ражда името.

„Нахвърляхме все безумни идеи и наистина в краткия 8-годишен период на предаването направихме много щуротии, които бяха първи в телевизия изобщо. Ние заснехме първото предаване от покрива на телевизията на живо, както и първото едновременно от всички студиа на БНТ. За да разчупим формите и да продължим да бъдем интересни, направихме първото предаване между две телевизии едновременно. Тогава сутрешните блокове на БНТ и „Нова“ с Николай Дойнов и Искра Ангелова за първи път в историята излъчиха едно и също предаване, само че с разменени студиа. Аз бях водещ в „Нова“, а Дойнов и Ангелова в БНТ. Направихме предаване на живо от един най-обикновен български дом навръх Коледа, като заведохме Васил Найденов да дои крави. Снимахме първата сватба на живо навръх Нова година от площад „Св. Александър Невски“, като подкумове на младоженците бяха Стоянка Мутафова и Георги Калоянчев. Аз бях и първият водещ, който язди кон в коридорите на БНТ. Снимката и до днес стои на бюрото ми, за да ми напомня, че човек е толкова голям, колкото са големи и мечтите му. И колкото по-смели са те, толкова по-успешна е и кариерата на един водещ в телевизия.

В предаването на живо сме вкарвали тигър, бяла и кафява мечка, магаре, 12 породи кучета, щраус, алигатор, папагали, зайци и много други. Всички се качваха по стълбите на БНТ, само магарето се запъна и изпълни своя номер на входа на телевизията. Всичко това се случваше заради изключителния ентусиазъм на екипа. Има един човек, който също заслужава да бъде наричан Чая, и това е Роберт Ковачев. Той беше

човекът зад кадър, много повече от моя дясна ръка

Ние заедно измисляхме това, което се случваше в предаването. Роберт имаше много по-голяма заслуга за репортажите и за специално подбраните гости. Имахме и доста тематични предавания“, споделя Драго. „Веднъж превърнали най-малкото студио в телевизията – четвърто, в плаж и с риск да пропадне подът вкарат в него джакузи с два тона вода, в което на живо по бански Кристина Димитрова плува и пее. Покривали са студиото и с трева. Излъчвали са и от други студиа, от площада в Смолян директно, както и от морския бряг. Часът на излъчване щял да заслепява камерите и заради това се наложило Драго да скочи с парашут над морския бряг. Друг път изпълнил опасния номер „Колелото на смъртта“ в цирк „Балкански“. А на манежа на австрийски цирк лежал под краката на дресиран слон.

Драго много пъти е пял в предаването. Така се раждат и дуетите им с Лили Иванова. „Много хора бъркат датите и смятат, че съм станал известен заради изпълненията си с нея, но ние се познавахме още от 1992 г., когато направих кратко интервю с примата за първия си репортаж за новините на Ефир 2. Тя ми гостува в „Чай“ цяла година след старта на предаването и много добре знаеше колко популярно е станало. По-късно тя сама ми предложи да пътуваме заедно и аз да участвам с изпълнения и да пея на нейни концерти“, уточнява Драганов.

Забавните моменти в предаването не липсвали. Дори заради една такава изнервена ситуация водещият получава „Златен скункс“ от „Господари на ефира“. „Искахме да изненадаме голямата актриса Виолета Бахчеванова и поискахме от гардероба на Народния театър нейната първа рокля, с която е дебютирала на сцената му. Гардеробиерката ни я даде с уверението, че точно тази рокля е била нейна, дори имаше закачен етикет. Ние приготвихме тоалета в специална кутия. В определен момент, връщайки я в спомените й, извадих кутията и я попитах дали тази рокля й напомня нещо. Тя не можа да се сети. Когато й припомних, категорично отрече тя да е дебютирала с нея в Народния театър. Още на другата сутрин ме чакаше репортерът на „Господарите“, за да ми връчи „Скункса“. Това ми беше обица на ухото и сега, когато правя подобна изненада, се старая да стигна максимално близо до кръга от близки хора на изненадания“, обяснява Драго Драганов.

Той е водил предаването и с температура и дори след побой. Предната вечер преди ефир две момчета го пребиват в двора на кооперацията, в която живеел. Не му открадват пари или нещо друго, а години по-късно от човек на много високо ниво разбира кои са били поръчителите. Така или иначе, журналистът проявява характер и на следващия ден с разбита уста води „Чай“, а в понеделник на цялата първата страница на вестник „24 часа“ излиза негова снимка след побоя.

Предаването

спира заради вътрешни интриги

в екипа и желание на хора от БНТ да вземат част от времето му, за да правят друго предаване.

„Тогава имах доста покани за водещ на различни събития и започнаха да настройват хората в екипа, че докато ми вършат работата, аз ходя и изкарвам пари. Разменихме си остри реплики с колегите, получи се напрежение и това веднага отекна в телевизията, че между нас има проблеми. Един ден в края на една лятна ваканция от случаен разговор с Ласка Минчева научих, че предаването спира. При условие че ние се готвехме за ден на отворените врати в БНТ и трябваше да предаваме на живо. Веднага се качих да попитам ръководството, потвърдиха ми, като помолих за още едно предаване, в което да се разделя със зрителите. Това се случи с една песен на Тони Димитрова.“

Веднага след това Уляна Пръмова, тогавашният генерален директор на БНТ, го кани да се присъедини към новото предаване за избор на българския представител на „Евровизия“, където Драго остава няколко години. Сега журналистът води „С БНТ завинаги“.

Попада в БНТ след конкурс

Негова колежка от университета, където учи „Предучилищна педагогика“, го кара заедно с нея да се яви на конкурс за тв водещи в БНТ. Въпреки че Драго е скептичен, че точно него ще изберат, защото никога не е мечтал за кариера в телевизия, а и не вярва да пребори 2000 души, които се явяват на конкурса. За следващия кръг комисията съкращава тези 2000 кандидати на 700. „Когато останах измежду тях и продължих към трети тур, нещо у мен щракна. Появи се любопитство към онова, което може би ще стане някой ден моя съдба“, казва Драго.

Тогава се търсели лица за новото предаване на Хачо Бояджиев „Цветовете на нощта“, но така и не тръгва. Години по-късно стартира „Полет на нощта“, на което последни водещи са Драго Драганов и Лара Златарева.