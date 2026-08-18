ДРУЖКИ: Рени и Мая на Магапаса заедно на море! (ФОТО)

Звездите на чалгата Рени и Мая се събраха заедно на плажа и се барнаха в леопардово – десен, характерен за най-турбо времената на стила.

Мая, половинката на легендарния дует с Магапаса, се прибра в България и за пореден път показа, че годините явно нямат никаква власт над нея, пише "Телеграф".

Дружки

Бившата певица се отдаде на летни емоции по родното Черноморие, като избра за компания старата си дружка Рени. Двете дами се похвалиха със слънчево настроение, перфектна форма и впечатляващ общ дрескод – леопардово.

Мая и Рени са отседнали в петзвезден хотел край Китен, където съчетават пълноценната почивка с приятни срещи и забавления. Рени пък е решила да съчетае приятното с полезното и освен че се наслаждава на морето в компанията на Мая, пее и в заведение в Китен.

Двете приятелки буквално събраха погледите с ефектните си визии. Облечени в леопардови рокли, те позираха усмихнати край басейна и доказаха, че са в отлична форма. Феновете им не пропуснаха да отбележат приликата им с още по-големи хищници и ги сравниха с истински тигрици, а под снимките заваляха комплименти за визията и настроението им.

Мая отдавна живее извън пределите на страната, затова всяко нейно завръщане у нас предизвиква сериозен интерес сред почитателите. Този път те побързаха да я засипят с въпроси дали няма да направи и самостоятелно участие някъде у нас. Певицата обаче засега не е обявила подобни планове. „Не си мръднала, все така си перфектна“, пишат почитатели на Мая под кадрите от морската ѝ ваканция. Други я засипват с емотикони и комплименти за младежкия ѝ вид.

Танци

Самата Мая неведнъж е споделяла, че поддържа формата си най-вече с танци. Очевидно рецептата работи, защото по време на лятната си визита у нас тя демонстрира не само стройна фигура, но и завидна енергия.

В компанията на Рени двете превърнаха обикновената морска почивка в истинско звездно дефиле. А леопардовият тандем край Китен показа, че доброто настроение, приятелството и малко самочувствие са напълно достатъчни, за да се превърне една ваканция в хит в социалните мрежи.