Дядо Пейо: Рая кръсти детето на Леа Иванова!

С Явор ще си гледат бебето сами, без чужда помощ, признава пред "България Днес" гордият дядо, музикантът Пейо Пеев.

Родният шоубизнес ликува от радост след появата на първородната наследница на Явор Бахаров и Рая Пеева! Малката Леа проплаква в ранните часове на 25 август, внасяйки двойна доза любов, щастие и смисъл в живота на популярните си родители.

Момиченцето е планирано и дълго чакано бебе от артистичната двойка, която вече десетилетие върви ръка за ръка в добро и зло. Точно по план се оказва и изборът на име за новороденото, който, по всичко личи, не е никак случаен. С емоция и доза сантимент Рая кръщава щерка си на родната джаз прима Леа Иванова, в чийто образ неотдавна се превъплъщава. Това споделя с вълнение пред "България Днес" таткото на младата майка - барабанистът Пейо Пеев. Гордият дядо съвсем не се бърка в решението на дъщеря си, напротив - подкрепя го безусловно.

"Рая искаше да се казва така заради ролята си на Леа Иванова. Аз не съм давал идеи за име", признава видният музикант.

През 2016 г. половинката на Бахаров изгрява в биографичния филм "Пеещите обувки". Лентата проследява необикновената съдба на "Кралицата на суинга" Леа Иванова - кариерата, трудностите по време на социализма и любовта й с Еди Казасян. Въпреки че играе само младата версия на певицата, Пеева неведнъж е признавала, че това е една от най-любимите й роли. Сякаш за да я увековечи, артистката посвещава на нея най-ценното - името на първородното си отроче.

Бременността на блондинката стана публично достояние през април по време на участието й в "Хелс китчън". По-късно с Явор дадоха и откровено интервю пред Би Ти Ви, където говориха за трепета от предстоящото събитие. С емоционална снимка от изписването в родилния дом на 1 септември красавицата представи пред света своята дъщеричка.

"Роди се Леа Яворова Бахарова. 25.08.2026 | 00:52. Искаме да благодарим от сърце на д-р Гергана Коларова, която през цялата ми бременност беше неотлъчно до мен. Наблюдаваше развитието на Леа и се грижеше не само всичко да върви добре, но и аз да се чувствам спокойна през целия този път. Благодаря на целия екип на Майчин дом и най-вече на д-р Гунев за грижите, професионализма и отношението, с които ни дариха с Леа по време на престоя ни. И не на последно място - благодаря на моята любов, Явор. Вече 10 години вървим заедно по този път и градим нашето семейство. Една от най-големите ни мечти се сбъдна. Сега започва най-хубавата част от живота ни. Сигурна съм. Обичам те!", пише под публикацията Рая.

Оттук нататък следват грижите, будуването нощем, но и най-сладките моменти с новия член на борда. Пред "България Днес" дядо Пейо признава, че винаги ще е насреща, но: "Рая и Явор предпочитат сами да си гледат бебето, без чужда помощ".

Желаем безброй красиви мигове и едно незабравимо детство на малката госпожица!