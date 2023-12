Ексклузивно в HotArena! Баровецът Димитър Тодоранов е ТАЙНОТО гадже на „Miss Top Of The World” Бети Методиева! (Уникални любовни разкрития) https://hotarena.net/laifstail/ekskluzivno-v-hotarena-barovecat-dimitar-todoranov-e-tainoto-gadje-na-miss-top-of-the-world-beti-metodieva HotArena.net

Оказва се, че не лигавото мамино синче Борислав Комсийски , а топ баровецът Димитър Тодоранов е тайното гадже на красавицата Елизабет Методиева.



Бети, която наскоро спечели престижния конкурс „Miss Top of the World“ яко е пленила сърцето на известния ресторантьор и плейбой . Това разкриха пред HotArena наши източници близки до Тодоранов. Милионерът бил влюбен като хлапак в Методиева и заради нея заразял цяла върволица от фенки , в това число дори и примата на естрадата Лили Иванова.



Мечтата му била да види Елизабет като булка и негова законна съпруга. Последният жест който й направил преди дни бил да и изпрати букет от 111 рози в редакцията на вестник \"Телеграф\", където миската работи като журналистка. Обемната флора била придружена и с любовна бележка, на който пишело следното:



„Когато за първи път те видях, спря дъха ми.

Когато започва да говориш с мен, аз не можех да мисля.

Когато ме попита, аз не може да отговоря.

Когато ме докосна, аз получих тръпки по цялото ми тяло.

И когато за първи път ме целуна, те се носеше в сънищата ми“ .



Димитър Тодоранов е един от най желаните мъже у нас и името му е забърквано с доста родни красавици. След раздялата си с милионерската наследница Ели Гигова клюките го свързваха с най-добрата приятелка на фолкаджийката Райна – Велина Узунова, но за кратко. Тодоранов е един от най-щедрите спонсори на Лили Иванова. Той отрече да е имал интимни отношения със звездата и заяви в интервю, че намира за неуважително да замесват името му в подобна афера.



Явно бизнесменът не е останал безразличен към красотата и чара на Елизабет, която се завърна с короната на победител в конкурса „Miss Top of the World“ , провел се преди месец в Индия. Това е една от най-престижните титли, които българка е печелила на международен конкурс изобщо. След заслужената победа, новата кралица на красотата коментира скромно успеха си „Всичко това го направих за България” .