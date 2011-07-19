Елена Паришева ражда по Коледа
Eдна от най-популярните звезди на музикална компания Пайнер Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов. Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.
Eдна от най-популярните звезди на музикална компания Пайнер Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов. Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Eдна от най-популярните звезди на музикална компания "Пайнер" Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Нападателят на турския Газиантепспор е на седмото небе от щастие заради предстоящото щастливо събитие в личния му живот. </span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">То се очаква в края на годината. Дали Дядо Коледа ще донесе момче или момиче на двойката обаче още не ясно.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Според приятелки на звездата, тя е в средата на бременността си и вместо Новогодишен подарък, ще може да поднесе на Ивелин Попов най-хубавия дар.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">От "Пайнер" се надяват бебето да се появи на бял свят в навечерието на 10-ия рожден ден на телевизия "Планета".</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>