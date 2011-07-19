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Елена Паришева ражда по Коледа

Eдна от най-популярните звезди на музикална компания Пайнер Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов. Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.

https://hotarena.net/laifstail/elena-parisheva-rajda-po-koleda HotArena.net
HotArena.net
25032
Елена Паришева ражда по Коледа
HotArena.net
25032

Eдна от най-популярните звезди на музикална компания Пайнер Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов. Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Eдна от най-популярните звезди на музикална компания &quot;Пайнер&quot; Елена Паришева наистина носи детето на футболния национал Ивелин Попов.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Новината, която от няколко дни обикаля сайтове и преса, вече бе потвърдена официално от фирмата.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Нападателят на турския Газиантепспор е на седмото небе от щастие заради предстоящото щастливо събитие в личния му живот.&nbsp;</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">То се очаква в края на годината. Дали Дядо Коледа ще донесе момче или момиче на двойката обаче още не ясно.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Според приятелки на звездата, тя е в средата на бременността си и вместо Новогодишен подарък, ще може да поднесе на Ивелин Попов най-хубавия дар.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">От &quot;Пайнер&quot; се надяват бебето да се появи на бял свят в навечерието на 10-ия рожден ден на телевизия &quot;Планета&quot;.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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2 Коментара

8her

преди 12 години

Горкия Ивелин младо, талантливо и хубаво момче, да се остави да го омае една никаквица използвачка и да го върже най-вече...

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Eva do hotarena

преди 12 години

do skoro pi6ehte 4e bilo pr na elena 4e e s popeto ,a tq ve4e be6e bremenna!!!!! nqkak si ne mi zvu4i seriozno va6eto sait4e za sajalenie

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