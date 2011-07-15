Емилия пак ще бъде блондинка
Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия. Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето Щом така ме искаш. Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.
Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия. Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето Щом така ме искаш. Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.
<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето "Щом така ме искаш".</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Благоверната на бизнесмена Коко Динев се допита да феновете си във Фейсбук, като ги помоли за съвет с каква коса повече й прилича.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Всички бяха категорични, че Емилия трябва отново да е блондинка.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">"От резултатите виждам, че си ме харесвате руса. :) Е, такава ще ме видите в следващото ми видео. И аз се харесвам най-много като блондинка!:)", заяви Емилия, цитирана от Сигнал.бг.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>