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Емилия пак ще бъде блондинка

Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия. Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето Щом така ме искаш. Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.

https://hotarena.net/laifstail/emiliq-pak-shte-byde-blondinka HotArena.net
HotArena.net
33845
Емилия пак ще бъде блондинка
HotArena.net
33845

Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия. Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето Щом така ме искаш. Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.

<p> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Вярна на безбройните си фенове, фолкзвездата Емилия, отново ще се върне към блондинската си визия.</span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Певицата реши да промени цвета на косата си в клипа към парчето &quot;Щом така ме искаш&quot;.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Новят цвят обаче предизвика доста коментари сред феновете ѝ. Голяма част от почитателите на Емилия я помолили да си върне обратно русата коса.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Благоверната на бизнесмена Коко Динев се допита да феновете си във Фейсбук, като ги помоли за съвет с каква коса повече й прилича.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Всички бяха категорични, че Емилия трябва отново да е блондинка.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">&quot;От резултатите виждам, че си ме харесвате руса. :) Е, такава ще ме видите в следващото ми видео. И аз се харесвам най-много като блондинка!:)&quot;, заяви Емилия, цитирана от Сигнал.бг.</span></span></div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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1 Коментара

Красс

преди 12 години

Най ще и отива гола глава,да действа!

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