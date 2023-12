Ето коя българка откри модната седмица в Букурещ

Топ дизайнерката Миглена Каканашева е едно от най- често коментираните лица в жълтите хроники. И ако в повечето случай става въпрос за нова визия, пищни представяния на марката й или луксозни притежания, то този път Бизнес дама на 2015 ни даде малък повод за гордост. Именно отскоро русото миньонче е открило седмицата на модата в северната ни съседка Румъния. За това Каканашева се похвали лично в профилите си в социалните мрежи като написа:

\"MEGZ opening BUCHAREST FASHION WEEK with the Romanian X-factor winner and The voice of Romania finnalist Oana Radu. Когато за пръв път представяш извън България единственото ти очакване е просто да не се изложиш. Нямаш надежди за прекрасни отзиви, а просто някой да те забележи или може би в най-смелите ти надежди тамошните медии да те отразят. Когато, обаче, представяш за пръв път извън България и публиката избухне в аплодисменти и всеки те поздравява се чувстваш истински щастлив, сякаш и това място вече е твое\".



От поста става още ясно, че типично в нейн стил Каканашева е заложила на популярно лице, което да вдигне публиката на крака. В случая това е тамошната финалистка в X - Factor - Oana Radu, наричана още румънската Адел. Според близки до дизайнерката тя иска да постигне същите резултати в Румъния както в България, използвайки стратегията си с Ангели и популярни личности.