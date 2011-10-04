Футболна съпруга става фолкаджийка
Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова скъса с модата и се насочи към пеенето. Мечтани от много жени титли като Мис България -Лондон и Принцеса на България остават в миналото. Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие Дъщеря на дявола.
Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова скъса с модата и се насочи към пеенето. Мечтани от много жени титли като Мис България -Лондон и Принцеса на България остават в миналото. Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие Дъщеря на дявола.
<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><em><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">ЧИТАТЕЛСКИ НОВИНИ</span></span></em></strong></span></p> <div style="background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><em><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Димитър Сребрев</span></span></em></strong></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова <strong>скъса с модата и се насочи към пеенето.</strong> </span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мечтани от много жени титли като "Мис България -Лондон" и "Принцеса на България" остават в миналото.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие "Дъщеря на дявола". </span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Текстът е написан специално за нея от близкия и приятел Милиони.<strong> Клипът към парчето ще бъде заснето в Лондон и в България </strong>от един от най-добрите в бранша Радостин Събев (Шошо), разкрива пред <strong>HotArena.net</strong> наш читател.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В горещите сцени ще вземат участие трима красиви мъже. Анджело бил подразнен от близкото приятелство на русокоската с топмодела на Италия - Метия Брекенриг, което довело до лек семеен скандал.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>"Не искам да те докосва, не искам да ви виждам заедно</strong>... Той няма да се снима в клипа", крещял халфът на половинката си.</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">След сцените на ревност съвместно решили да участва самият Парадизо, най-добрият му приятел Марко Грацияни и един от най-успешните модели в България Генадий Ников.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Докато текат подготовките по завършването на цялостната визия на "Дъщеря на дявола", Елинор се сдоби и с още една песен - "Подарени белези" .</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Читателят ни твърди, че <strong>текстът е по реални случки от живота на Лили Иванова - Мис Силикон 2011 . </strong></span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В миналото Алекова имаше връзка с футболиста на Литекс Светльо Тодоров. Сега обаче е в плен на Парадизо.</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>"Това е жената на сърцето ми.</strong> Тази жена ми дава спокойствие, което е най-ценно за мен. Същевременно ме дарява с много обич и страст”, казва той.</span></span></div> </div>