Последни
Популярни
Горещи

Футболна съпруга става фолкаджийка

Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова скъса с модата и се насочи към пеенето. Мечтани от много жени титли като Мис България -Лондон и Принцеса на България остават в миналото. Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие Дъщеря на дявола.

https://hotarena.net/laifstail/futbolna-sypruga-stava-folkadjiika HotArena.net
HotArena.net
48510
Футболна съпруга става фолкаджийка
HotArena.net
48510

Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова скъса с модата и се насочи към пеенето. Мечтани от много жени титли като Мис България -Лондон и Принцеса на България остават в миналото. Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие Дъщеря на дявола.

<p> <span class="Apple-style-span" style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><em><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">ЧИТАТЕЛСКИ НОВИНИ</span></span></em></strong></span></p> <div style="background-color: rgb(255, 255, 255); "> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="color: rgb(255, 0, 0); "><strong><em><span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Димитър Сребрев</span></span></em></strong></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Годеницата на италианския полузащитник Анджело Парадизо Елена Алекова&nbsp;<strong>скъса с модата и се насочи към пеенето.</strong>&nbsp;</span></span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Мечтани от много жени титли като &quot;Мис България -Лондон&quot; и &quot;Принцеса на България&quot; остават в миналото.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Във фолкгилдията силиковата красавица ще се се подвизава с псевдонима Елинор, а дебютното й парче носи огненото заглавие &quot;Дъщеря на дявола&quot;.&nbsp;</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Текстът е написан специално за нея от близкия и приятел Милиони.<strong>&nbsp;Клипът към парчето ще бъде заснето в Лондон и в България&nbsp;</strong>от един от най-добрите в бранша Радостин Събев (Шошо), разкрива пред&nbsp;<strong>HotArena.net</strong>&nbsp;наш читател.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В горещите сцени ще вземат участие трима красиви мъже. Анджело бил подразнен от близкото приятелство на русокоската с топмодела на Италия - Метия Брекенриг, което довело до лек семеен скандал.</span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>&quot;Не искам да те докосва, не искам да ви виждам заедно</strong>... Той няма да се снима в клипа&quot;, крещял халфът на половинката си.</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">След сцените на ревност съвместно решили да участва самият Парадизо, най-добрият му приятел Марко Грацияни и един от най-успешните модели в България Генадий Ников.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Докато текат подготовките по завършването на цялостната визия на &quot;Дъщеря на дявола&quot;, Елинор се сдоби и с още една песен - &quot;Подарени белези&quot; .</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">Читателят ни твърди, че&nbsp;<strong>текстът е по реални случки от живота на Лили Иванова - Мис Силикон 2011 .&nbsp;</strong></span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; ">В миналото Алекова имаше връзка с футболиста на Литекс Светльо Тодоров. Сега обаче е в плен на Парадизо.</span></span></div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-size: 14px; "><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><strong>&quot;Това е жената на сърцето ми.</strong>&nbsp;Тази жена ми дава спокойствие, което е най-ценно за мен. Същевременно ме дарява с много обич и страст&rdquo;, казва той.</span></span></div> </div>
Още от Лайфстайл

2 Коментара

mila

преди 12 години

hahahaha

Коментирай

eli

преди 11 години

ey napravo umiram ot smyah...nova silikonka vuv folka! :D

Коментирай

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.