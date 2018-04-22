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Гаджето на Русата Златка върти сандвичи с конско месо! Блондинката с ултиматум за пищна сватба (Подробности)

https://hotarena.net/laifstail/gadjeto-na-rusata-zlatka-varti-sandvichi-s-konsko-meso-blondinkata-s-ultimatum-za-pishtna-svatba HotArena.net
HotArena.net
65331
Гаджето на Русата Златка върти сандвичи с конско месо! Блондинката с ултиматум за пищна сватба (Подробности)
HotArena.net
65331
Приятелят на Златка Райкова – ММА Боецът Георги Валентинов подхвана нов бизнес, научи HotArena.

Той отвори закусвалня в студентски град, където предлага различни видове сандвичи с телешко, свинско и дори с конско месо. Валентинов усилено рекламира начинанието си в социалните мрежи, надявайки се то да бъде доходоносно.

Говори се, че Георги прави всичко възможно да увеличи приходите си, тъй като наскоро се сгоди за Златка и сега им предстои сватба.
Блондинката настоявала за пищно тържество с много гости, скъпа булчинска рокля и още куп глезотии, а той се заел да й ги осигури, пише „Уикенд“.
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7 Коментара

Жорш

преди 5 години

ТОЗИ И ОНЗИ НА ПРЕСЛАВА И ОНЕЗИ НА ДРУГИТЕ ЧОЧАРКИ ЕДНА МАЙКА ЛИ ГИ Е РАЖДАЛА ВСИЧКИТЕ ЕДИН КАЛИБЪР ЕДНАКВИ МУТРИ ЛОШИ КУХИ ПОГЛЕДИ ПРАВЕЩИ БИЗНЕС С КОНСКО МЕСО....СТАТИЯТА Е РАЗБИВАЩА!!!!!???

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Хубавец

преди 5 години

ГМО продукт MADE IN BULGARIA

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Хубавец

преди 5 години

ГМО продукт MADE IN BULGARIA

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Цецо

преди 5 години

Тази все едно е майка му какви тъпи физиономии на диваци тази ако е измиеш ще бъде като оскубана кокошка

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777

преди 5 години

Още колко дни ще правите рИклама на закусвалнята.

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ПАЛЯЧОТО ДИЛЪР!!

преди 5 години

АБЕ КАКВИ САНДВИЧИ БЕ??? ТОЯ ГО ГЛЕДАХ ОНИЯ ДЕН В БАНКАТА, ТОЛКОВА Е ТЪББББББ,ЧЕИМЕТО НЕ МОЖЕ ДА СИ НАПИШЕ!!!! ТЪП ПАКЕТАДЖИЯ,ДИЛЪР НА БЕЛО Е ТОЯ!!!

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istinata

преди 5 години

varti toi ama drug biznes... dilar e na belo i to ot nai nisko nivo.. miliq edvam 2 bona si dokarva na mesec , dokato zlatka patka gi izkarva za edna nosht kato q poracha nqkoi bogat chichka ili chujdenec i xodi da se ebe v hotel HAYAT SOLUN

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