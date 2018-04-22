Гаджето на Русата Златка върти сандвичи с конско месо! Блондинката с ултиматум за пищна сватба (Подробности) https://hotarena.net/laifstail/gadjeto-na-rusata-zlatka-varti-sandvichi-s-konsko-meso-blondinkata-s-ultimatum-za-pishtna-svatba HotArena.net

Приятелят на Златка Райкова – ММА Боецът Георги Валентинов подхвана нов бизнес, научи HotArena.





Той отвори закусвалня в студентски град, където предлага различни видове сандвичи с телешко, свинско и дори с конско месо. Валентинов усилено рекламира начинанието си в социалните мрежи, надявайки се то да бъде доходоносно.





Говори се, че Георги прави всичко възможно да увеличи приходите си, тъй като наскоро се сгоди за Златка и сега им предстои сватба.

Блондинката настоявала за пищно тържество с много гости, скъпа булчинска рокля и още куп глезотии, а той се заел да й ги осигури, пише „Уикенд“.