Гърция ми е Слънчака! Родният хайлайф се изсипа на Халкидики цяло лято! (СНИМКИ)

Ако това лято се чудите защо част от родния хайлайф сякаш изчезна от Черноморието, отговорът е прост – всички са на няколко часа път, от другата страна на границата, далеч от 20-те евро за порция пържени картофки.

Накратко – Халкидики май официално се превърна в новия Слънчак на хайлайфа. Само че вместо царевица, сергии и джапанки по главната, фонът вече е Ситония, Никити, пише Show.bg.

Антония Петрова-Батинкова, например, не можеше да мине през лятото без дестинация, която звучи като визитка. Миската е била в Данай – едно от онези места на Халкидики, където почивката трудно минава за „обикновена“. Самият Danai Beach Resort & Villas се намира в Никити, Ситония, Халкидики, и се води луксозен морски комплекс с частен плаж и вили – тоест точно типът декор, който пасва на семейство Батинкови.

Колежката й Мис България 2020 Венцислава Тафкова също не пропусна гръцката вълна, и то не само веднъж. След като влезе в образ на антична красавица в AI филма за „Армира“ и пусна новото си парче „Малък си за мен“, Мис България очевидно реши, че е време за малко южен романс.

Ден през ден тя отскачаше до Южната ни съседка, като първо се появи край Атон, а после дойде и Anasa Luxury Resort край Кавала. Явно след „Армира“ Тафкова е останала на антична вълна – само че вместо трагедия, този път сюжетът е гръцки романс с много море и добре премерени пози.

При Натали Трифонова гръцката почивка мина в доста по-мек и майчински вариант. Синоптичката заведе малкия Арън на море в Гърция и, ако съдим по публикациите, юни за нея е минал повече край морето, отколкото край прогнозата за времето. Тук няма тежък лукс и демонстрации, а по-скоро новата версия на звездната ваканция – бебе, плаж и достатъчно снимки, за да разберат всички, че първото море е било именно в Гърция.

Ивайла Бакалова също избра южната ни съседка, но при нея лятната приказка получи далеч по-драматичен обрат. Миската е била на семейна почивка в Гърция със съпруга си Веселин Денков и дъщеря им Вяра, когато се наложила спешна хоспитализация. Така че не всяка гръцка ваканция завършва с коктейл, залез и снимка по бански – понякога сюжетът отива в съвсем друга посока.

И така, докато обикновените българи още спорят дали в Гърция е по-евтино, по-чисто или просто по-модно да се ходи, родните звезди отдавна са решили въпроса. Това лято южната ни съседка прибра миски, водещи, инфлуенсърки и всякакви хайлайф героини, които явно предпочитат гръцкия фон пред родния пясък, водорасли и царевица за 5 евро кочана...