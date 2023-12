Гилотината на лорд Минчев сече наред: Дайте скункс за мода на Бебо Халваджиян, Донков ниско в модната скала, Киркоров прекалява с грим и светкавици (Има и похвалени + снимки) https://hotarena.net/laifstail/gilotinata-na-lord-minchev-seche-nared-daite-skunks-za-moda-na-bebo-halvadjiian-donkov-nisko-v-modnata-skala-kirkorov-prekaliava-s-grim-i-svetkavici HotArena.net HotArena.net 37401

И тази седмица гилотината на Евгени Минчев не пощади модните гафове на звездите в рубриката му за \"Телеграф\".



ТРИО ГАЛА - ЗА ОЦЕНКА ОТ ГАЛЪП



Наричам милите си приятели от този кадър с общото наименование трио Гала. В центъра му имаме Иво Танев, любящ баща, отличен певец и коментатор в предаването На кафе. Няма съмнение, че или е нощувал в Нови хан и е измъкнат от ложето си секунда преди ефир или демонстрира неуспешно състоянието на спящите в Къщата на Вип Брадър. Съгласете се, че облеченото не е нищо повече от нощен комплект, какъвто съм виждал на свиждания в старчески домове. Зейнеб е малко, жълтоклюно патенце, ако мога да приложа този цитат от песен, към знойната и дреха. Тя е слънчева и носи носталгия по отминалото лято. Но дрехата се гърчи в своя хермафродитизъм, с факта че не става ясно рокля ли е, гащеризон или прост хрумване с етикет на гърба. Оригиналната рокля на Маги Желязкова- третата от трио Гала, се нуждае от моден Галъп, който да установи рейтинга на роклята, който според мен е нисък. Най-малкото е къс и още повече- пъстър. Дотолкова пъстър, че може да бъде сбъркан с оперетен инвентар . Заобиколен с толкова коса ,на хер Танев му остава единствено да изглежда възхитен.



КИРКОРОВ ПРЕКАЛЯВА С ГРИМ И СВЕТКАВИЦИ



В началото наистина си помислих, че това е статуя от музея на мадам Тюсо. Странно изражение, порцеланов грим, неестествено разположени коси. Но нищо не може да поквари модния имидж на този обичан мъж, така както го правят дрехите му. Тук Киркоров е буреносен Зевс, разполагащ с цялата сила на Вселената, като Бог на небето, гръмотевиците и светкавиците, част от които попаднали върху костюма на звездата. Истински бог на сцената, оригинален и иновативен, този път смятам, че Филип е слязъл няколко стъпала по-надолу в естетическата ми скала. Не разбирам също букетите, така размахани над главата му са за да се предпазва от дъжд, или са част от мизансцена му. Смятам също, че господина трябва да е по-умерен в употребата на грим, касаещо определени естетически допустимости.



КРИСТИАНО - YOU ARE THE FIRST



Отново елегантна, дискретна и с възпитаващ подход в отношението си към модата, бизнесдамата Елена Кристиано е положителният ми избор днес. Така както няма нищо по-хубаво от диамантен пръстен, към който е приложен билет за Париж, така и комбинацията на удачна прическа , умерен грим и чантичка възторгва празнично. Елена Кристиано, която влиза в есенния сезон с три грандиозни модни събития, сред които наградите и You are the First, въздейства благосклонно на щедростта ми да я номинирам за една от тях. Участието и в София фешън уик, също ще е подарък за организаторите, които ще имат на разположение една скромна но великолепна дама, с усет към красотата. Аз разбира се, бих препоръчал една малка шапка- аксесоар към прическата, с което визията на Хубавата Елена ще придобие гражданственост в интернационалните салони на добрия вкус.



ДЕЯН ДОНКОВ – НИСКО В МОДНАТА СКАЛА



Sic transit gloria mundi е първото което ми хрумва, докато изучавам естетическия профил на Деян Донков. Освен че е видимо състарен, с брада съотнасяща се към друг възрастов диапазон, актьорът изглежда нехаен към образа си на бон виван и Казанова, приписван му от медиите. Тук липсва онази хулиганска свежест, с която макар и мрачно облечен, предизвикваше внимание. Сивата риза, мрачна, сърдита и обичайна, смъква модния статус на Донков с няколко пункта. Същото прави панталона, провлечен, смъкнат, отшелник на добрия вкус, комуто е дадена централна роля в образа на един обичан актьор. Булка му , напротив- тя е обляна в старание, нежна и фина, но това само изтъква несъвършенствата при Деян, които описах. Тук пък идва друго противоречие, как двама прочути съпрузи не се координират за общите си появи , още повече в мол. Какво ли ще струва на Донков ако започне да носи свежи шапки, елегантни сака добре изгладени панталони… Това ще облагороди семейния портрет, който не спира да бъде вълнуващ.



ХАЛВАДЖИЯН - СИН СЪС СКУНКС ЗА МОДА…



Че крушата не пада по-далече от дървото ще е най-малкото ни успокоение днес. Но че е паднала толкова далече, чак на модната световна улица Шанз Елизе, това е вече проблем или на гравитацията или на глобализацията. От синът на Маги и Кремена Халваджиян лъха едно туристическо благородство, което възпрепятства всякакво остроумие, пази Бог- злословие. Въпреки това, нека не пропускаме безнадеждния цвят на тишъртката, в цвят на плод от сношение на праскова и банан. Ако оставим тази плодова дружба да се развива, можем ли пък да премълчим огромното петно в средата, което спокойно може да се окаже произведение на изкуството. Но не мисля…Бебо Халваджиян покорява със своя непукизъм и гарнира всичко това с дънки, за които с ръка на сърцето питам, как са го допуснали на тази улица. Гривни дрънчат в парижкия моден център , прическата издава нова естетическа толерантност във всички области на коафьорското изкуство. Препоръка към Господари на ефира- ако имате скункс за мода, моля, поднесете му го.