Голямата метла в БНТ: Диана Любенова и Тончо Токмакчиев изхвърчаха от екрана!

БНТ сваля Диана Любенова от екран

След три години предаването „Имате среща“ пада от програмната схема

Българската национална телевизия сваля от екран предаването на Диана Любенова „Имате среща“. То пада от програмната схема в новия сезон и телевизията майка се разделя с водещата. Информацията съобщиха първо на „Филтър“ хора от „Сан Стефано“ 29.

Диана стартира предаването си през 2023 година, след като Люба Пашова напусна БНТ и спря авторската си рубрика „Извън играта“. Любенова получи поканата лично от тогавашния генерален директор Емил Кошлуков, с когото са големи приятели. Двамата работеха заедно и в несъществуващата вече телевизия TV7.

„Имате среща“ тръгва на 12 ноември 2023 г., а в първия епизод гостуват журналистът Сашо Диков и тв водещата Мариана Векилска. През април 2026 г. пък Диана Любенова отбеляза брой 100 на предаването си. Но сега, три години след старта му, то вече няма да се излъчва.

Още едно предаване на БНТ отива в небитието и това е „Вечерното шоу“, което последно бе водено от Тончо Токмакчиев. На шоуто не му върви от самото начало – водещите се сменяха често, а на стола в студиото седяха Митко Павлов, Орлин Павлов, Ники Станоев, Жоро Любенов и Андреа Банда Банда. Променяше се и денят на излъчване, но рейтингът така и не помръдна в положителна посока. Затова и шефовете на БНТ решиха да се простят с предаването.