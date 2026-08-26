Хиляди аплодираха Мария снощи в Бургас

Хиляди зрители изпълниха Летния театър в Бургас снощи, за да станат част от впечатляващото шоу на Мария.

Певицата, която е сред специалните участници в голямото лятно турне на една от най-големите гръцки звезди — Аргирос, превърна вечерта в истински музикален празник. Със завладяваща визия, впечатляващо концертно шоу и изпълнения на най-големите си златни хитове, както и на най-новите си песни, Мария успя да вдигне публиката на крака.

Енергията в Летния театър достигна своя връх, а хиляди фенове пяха и аплодираха звездата по време на целия концерт.

След Бургас турнето продължава с две специални вечери — утре звездите ще бъдат на сцената на Летния театър във Варна, а на 2 септември — в Античния театър в Пловдив.

Мария отново доказа защо е сред най-ярките имена на българската поп сцена, оставяйки публиката в Бургас с емоция, която дълго ще се помни.