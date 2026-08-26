Последни
Популярни
Горещи

Хиляди аплодираха Мария снощи в Бургас

https://hotarena.net/laifstail/hilyadi-aplodiraha-mariya-snoshti-v-burgas HotArena.net
HotArena.net
2135
Хиляди аплодираха Мария снощи в Бургас

HotArena.net
2135

Хиляди зрители изпълниха Летния театър в Бургас снощи, за да станат част от впечатляващото шоу на Мария.

Певицата, която е сред специалните участници в голямото лятно турне на една от най-големите гръцки звезди — Аргирос, превърна вечерта в истински музикален празник. Със завладяваща визия, впечатляващо концертно шоу и изпълнения на най-големите си златни хитове, както и на най-новите си песни, Мария успя да вдигне публиката на крака.

Енергията в Летния театър достигна своя връх, а хиляди фенове пяха и аплодираха звездата по време на целия концерт.

След Бургас турнето продължава с две специални вечери — утре звездите ще бъдат на сцената на Летния театър във Варна, а на 2 септември — в Античния театър в Пловдив.

Мария отново доказа защо е сред най-ярките имена на българската поп сцена, оставяйки публиката в Бургас с емоция, която дълго ще се помни.

Тагове:
Още от Лайфстайл

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.