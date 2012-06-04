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Хванаха Бербатов в изневяра! (СНИМКИ)

Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна! Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.

https://hotarena.net/laifstail/hvanaha-berbatov-v-iznevqra-snimki HotArena.net
HotArena.net
65086
Хванаха Бербатов в изневяра! (СНИМКИ)
HotArena.net
65086

Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна! Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.

<p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна!</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Повече за изневярата на Берба и новата му &bdquo;любовница&rdquo; четете <a href="http://www.livesport.bg/Livesport.bg-hvana-Berbatov-v-iznevyara-(SNIMKI)-64472" target="_blank"><strong>ТУК</strong></a>.</span></span></p>
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3 Коментара

ББ

преди 11 години

Тъпаци, преди две години, Митко се купи Кадилак Ескалейт...

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az

преди 11 години

egati zaglavieto mnogo ste glupavi be iznevjra ubiite pisaru6koto

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Вени

преди 11 години

И аз се хванах на заглавието ви:)

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