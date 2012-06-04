Хванаха Бербатов в изневяра! (СНИМКИ)
Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна! Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.
Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна! Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.
<p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Бербатов изневерява! Футболната легенда бе заловен в брутална измяна!</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Репортерите на Livesport.bg хванаха Берба в крачка с новата му любимка. Папарашките снимки потвърждават клюката.</span></span></p> <p> </p> <p> </p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px; ">Повече за изневярата на Берба и новата му „любовница” четете <a href="http://www.livesport.bg/Livesport.bg-hvana-Berbatov-v-iznevyara-(SNIMKI)-64472" target="_blank"><strong>ТУК</strong></a>.</span></span></p>