И в Европа искат да натискат гаджето на Евгени Минчев
След кратка пауза на модния подиум, гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия. Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб Ревър Дубай, разбра HotArena.net. Стайлингът за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.
След кратка пауза на модния подиум, гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия. Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб Ревър Дубай, разбра HotArena.net. Стайлингът за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.
<p> </p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След кратка пауза на модния подиум, <strong>гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, </strong>Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия.</span></p> <div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб "Ревър Дубай", разбра <strong>HotArena.net.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Стайлингът </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В официалния сайт на агенцията, <strong>снимки на Илиян са </strong></span><strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">наредени редом до тези на лица от световния моден подум. </span></strong></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Топмоделът разкрива, че към него вече има интерес от Европа. </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Друго ново около Илиян е втората му роля на театралната сцена, по която работи, а и <strong>ремикса на дебютната му песен, </strong>която стана </span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">факт през лятото. </span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><font class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span">Паркетният лъв Минчев влагаше доста усилия, докато </span></font>наложи любимия си в светските среди.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>Евгени водеше навсякъде своята нова придобивка,</strong> на която дори бе предотстъпил луксозното си возило и бе накупил куп маркови дрехи.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според клюката отново Минчев е<strong> платил авторската песен на Илиян.</strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Илиян Никълъс е известен с титлата си "Best Child Model of the World 2009".</span></span></div> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> </p> </div>