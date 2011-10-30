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И в Европа искат да натискат гаджето на Евгени Минчев

След кратка пауза на модния подиум, гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия. Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб Ревър Дубай, разбра HotArena.net. Стайлингът за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.

https://hotarena.net/laifstail/i-v-evropa-iskat-da-natiskat-gadjeto-na-evgeni-minchev HotArena.net
HotArena.net
46186
И в Европа искат да натискат гаджето на Евгени Минчев
HotArena.net
46186

След кратка пауза на модния подиум, гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия. Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб Ревър Дубай, разбра HotArena.net. Стайлингът за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.

<p> &nbsp;</p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(255, 255, 255); "> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">След кратка пауза на модния подиум, <strong>гаджето на ВИП-а Евгени Минчев, </strong>Илиян Никълъс се завърна с нова фотосесия.</span></p> <div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Интимният приятел на бившия ватман заснел снимките за една от топ агенциите в световен мащаб &quot;Ревър Дубай&quot;, разбра <strong>HotArena.net.</strong></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Стайлингът&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">за снимките е бил направен от самия Илиян. Отскоро българинът е част от световния моден гигант.</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">В официалния сайт на агенцията, <strong>снимки на Илиян са&nbsp;</strong></span><strong><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">наредени редом до тези на лица от световния моден подум.&nbsp;</span></strong></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Топмоделът разкрива, че към него вече има интерес от Европа.&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">Друго ново около Илиян е втората му роля на театралната сцена, по която работи, а и <strong>ремикса на дебютната му песен, </strong>която стана&nbsp;</span><span class="Apple-style-span" style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 14px; ">факт през лятото.&nbsp;</span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><font class="Apple-style-span"><span class="Apple-style-span">Паркетният лъв Минчев влагаше доста усилия, докато&nbsp;</span></font>наложи любимия си в светските среди.</span></span></div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; "><strong>Евгени водеше навсякъде своята нова придобивка,</strong> на която дори бе предотстъпил луксозното си возило и бе накупил куп маркови дрехи.</span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Според клюката отново Минчев е<strong> платил авторската песен на Илиян.</strong></span></span></div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</div> <div id="cke_pastebin" style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; "><span style="font-size: 14px; ">Илиян Никълъс е известен с титлата си &quot;Best Child Model of the World 2009&quot;.</span></span></div> </div> <p style="font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; "> &nbsp;</p> </div>
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4 Коментара

Rosi

преди 12 години

porednata izmislica .. nqmate kvo da pravite :)

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:)

преди 12 години

nqma kak da mu e gadje gledah min4ev v nqkvo predavane gadjeto mu e nqkakuv stilist ot angliq mislq a na "Rosi" iskam da kaja pi6e 4e e tabloid koeto ozna4ava 4e se pi6at izmislici i izopa4eni istini taka da se kaje

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П.

преди 12 години

не си направих трудът да прочета статията но разгледах снимките определенно България има най-красивите лица

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mauricio

преди 9 години

хора вие не сте наред тоя е пълен педерас толкова е грозен

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