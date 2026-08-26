Ивайла Бакалова и близначката ѝ Божидара влизат във "Фермата 10: Кръвта вода не става“

Божидара Бакалова обратно във „Фермата“ девет години по-късно

Божидара Бакалова се завръща в добре познатото си риалити „Фермата“ след 9 години. Дизайнерката вече участва веднъж в предаването на Би Ти Ви през 2017 г., но тогава отпадна сравнително рано. Сега всичко ще е много по-различно, тъй като влиза заедно със своята близначка Ивайла Бакалова. Мис България 2001 също има опит в риалититата. Тя е участвала във „ВИП Брадър“ през 2009 г. и „Къртицата“ през 2014 г., пише "Филтър".

Божидара и Ивайла ще са тандем в предаването на Би Ти Ви, където ще цепят дърва, ще доят крави и ще гледат кокошки.

Макар да са близначки, двете са коренно различни, и то не само външно. Божидара се интересува от Вселената, енергията и Петър Дънов. За нея по-важен е невидимият свят, а не видимият, защото много често това, което виждаме, се оказва лъжа.

При първото си влизане във „Фермата“ Божидара искаше да даде, както сама казва „истина без его и светлина“. Когато пък ѝ бе предоставена възможност да управлява, дизайнерката бързо пожела да наложи матриархат и всички жени мъжете трябваше да се обръщат с „богиньо“.

Ивайла е по-прагматично ориентираната от двете. У нас, а и докато живееше в Дубай, тя се занимаваше с бизнес с недвижими имоти. За жалост обаче Мис България 2001 има лош спомен от участието си в риалити шоуто „Къртицата“. Четири дни преди финала красавицата претърпя тежък инцидент. По време на една от мисиите, когато участниците бяха изстрелвани с катапулт и се приземяваха върху мрежа, Ивайла получи фрактура на крака. Наложи се да претърпи и операция, а тази злополука я лиши от възможността да се бори за голямата награда.

Въпреки драмата преди 12 години сега Ивайла е готова да цепи дърва, да дои крави, да гледа кокошки и заедно със своята близначка да стигне до победата във „Фермата“.

Този път влиза с близначката си Ивайла Бакалова, която пък е участвала във „ВИП Брадър“ и „Къртицата“