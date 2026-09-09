Извънбрачен син провалил брака на Светослав Бърканичков

Напоследък името на бившия футболист, сега треньор в детско-юношеската школа на „Спартак“ (Плевен) Светослав Бърканичков все по-често се споменава във връзка с участието му в риалитито „Фермата“ по бТВ.

Там той влиза със своя пълнолетен вече син Джулиан Лилянов, за чието съществуване не е знаел дълги години. Разкриването на тайната за него става причина за жената на Бърканичков — Анита, да го напусне. През ноември 2019 г. Светльо иска ръката ѝ в „Море от любов“ по бТВ под звуците на оперна музика. Тогава тя е още студентка и е 15 години по-млада от него. Макар да не организират голяма официална сватба след телевизионното предаване, двамата останаха заедно и създадоха семейство, като през февруари 2012 г. се роди техният син Мартин.

След време, неизвестен за футболиста извънбрачен син става причина за развода му, припомня "Галерия".

Светослав Бърканичков не крие, че навремето е допускал вероятността за съществуването на извънбрачно дете. Заради бурния живот, който в голяма част от случаите за съществуването на Джулиан Бърканичков е изправен пред ново предизвикателство – да скрие истината от тогавашната си съпруга и майка на другия му син. „Тя винаги ми е калваха, че ако разбере, че имам незаконно дете, ще се разведе с мен“.

ветослав Бърканичков и синът му Джулиан се срещнаха във "Фермата", след като стана ясно, че двамата са се открили едва преди няколко години.

Историята им беше разказана пред останалите участници в предаването, след като Николай и Румяна спечелиха 100 жълтици за племето и ги размениха за мед, кафе и захар.

Продуктите бяха доставени от неочакван куриер - тв водещия Светльо Иванов. Той обяви, че главните участници в предстоящия разговор ще бъдат Бърканичков и синът му Джулиан.

Тримата седнаха край огъня, докато останалите участници проследиха разговора на телевизор.

Джулиан разбрал като дете кой е баща му

Джулиан разказа, че е отгледан от своята баба, а отношенията с майка му дълго време са били от разстояние.

Бил на около 7-8 години, когато по време на пътуване към леля му майка му разкрила кой е неговият баща.

Дотогава Джулиан подкрепял ЦСКА, но след като разбрал, че баща му е бил футболист на "Левски", преминал на страната на "сините".

Самият Бърканичков дълго време не е знаел, че има син. По думите му той научил за съществуването на Джулиан едва преди около осем години.



Писмо от майката разкри историята около раждането му

По време на разговора Светльо Иванов прочете писмо от майката на Джулиан, в което тя разказва за обстоятелствата около бременността и раждането му.

По думите ѝ тя била много млада, когато забременяла, и първоначално не искала да задържи детето. Опитала да прекъсне бременността с противозачатъчни и физическо натоварване, но въпреки това Джулиан се родил.

Първоначалният план бил детето да бъде дадено за осиновяване. Майка му подписала необходимата декларация и трябвало да го кърми в продължение на четири дни, преди да се раздели с него.

Само няколко часа след раждането обаче решението ѝ се променило. По думите ѝ майчиният инстинкт надделял и тя се отказала да даде сина си за осиновяване.

Баща и син не сдържаха сълзите си

След прочитането на писмото Бърканичков и Джулиан се разчувстваха.

Джулиан сподели, че обича много майка си, а баща му разкри още една лична подробност от собствената си история – самият той е осиновен и никога не е открил биологичните си родители.

Разговорът трогна и останалите участници във "Фермата", които след края му прегърнаха бащата и сина.