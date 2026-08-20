Какво има на масичката? Никола Цолов дразни Крисия с дамски очила и презервативи? (ФОТО) https://hotarena.net/laifstail/kakvo-ima-na-masichkata-nikola-colov-drazni-krisiya-s-damski-ochila-i-prezervativi-foto HotArena.net

Жестоко е поведението на автомобилния състезател Никола Цолов спрямо Крисия, откакто двамата са разделени. На това мнение са техни фенове, които забелязват как пилотът всячески се опитва да я нарани, пускайки купонджийски кадри с жени, снимки, на които флиртува с различни девойки и прочие трикове за провокиране на ревност.

Последната обаче наистина преля чашата и ако в предположенията на фенове се окажат верни, поведението на Цолов започва да става вулгарно, пише Intrigi.bg.

Бившият на Крисия публикува стори, на което показва как тренира в хотелска стая. В един момент той поставя телефона си на масичка, където уж случайно на преден план се виждат дамски слънчеви очила, магнитна карта за стаята, портмоне, слушалки и... презервативи. Така поне смятат интернет потребители, които обърнаха внимание на детайлите.

Факт е, че сребристата опаковка изключително напомня именно на такава от кондоми, но HotArena не смее да твърди със 100-процентова сигурност.

Откакто стана ясно, че Крисия и Никола са се разделили, никой от двамата не си е позволявал публично да коментира отношенията им. Въпреки че двамата все още се следват в социалните мрежи, общи снимки нямат, нито пък харесват постовете си.

Причината за раздялата между двамата не е ясна, но според непотвърдена информация тайни чатове между Цолов и друго момиче са станали повод за серия от скандали.

А вие какво виждате на снимката?