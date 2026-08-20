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Какво има на масичката? Никола Цолов дразни Крисия с дамски очила и презервативи? (ФОТО)

https://hotarena.net/laifstail/kakvo-ima-na-masichkata-nikola-colov-drazni-krisiya-s-damski-ochila-i-prezervativi-foto HotArena.net
Каролина Церовска
9464
Какво има на масичката? Никола Цолов дразни Крисия с дамски очила и презервативи? (ФОТО)

Каролина Церовска
9464

Жестоко е поведението на автомобилния състезател Никола Цолов спрямо Крисия, откакто двамата са разделени. На това мнение са техни фенове, които забелязват как пилотът всячески се опитва да я нарани, пускайки купонджийски кадри с жени, снимки, на които флиртува с различни девойки и прочие трикове за провокиране на ревност.

Последната обаче наистина преля чашата и ако в предположенията на фенове се окажат верни, поведението на Цолов започва да става вулгарно, пише Intrigi.bg.

Бившият на Крисия публикува стори, на което показва как тренира в хотелска стая. В един момент той поставя телефона си на масичка, където уж случайно на преден план се виждат дамски слънчеви очила, магнитна карта за стаята, портмоне, слушалки и... презервативи. Така поне смятат интернет потребители, които обърнаха внимание на детайлите.

Факт е, че сребристата опаковка изключително напомня именно на такава от кондоми, но HotArena не смее да твърди със 100-процентова сигурност.

Откакто стана ясно, че Крисия и Никола са се разделили, никой от двамата не си е позволявал публично да коментира отношенията им. Въпреки че двамата все още се следват в социалните мрежи, общи снимки нямат, нито пък харесват постовете си.

Причината за раздялата между двамата не е ясна, но според непотвърдена информация тайни чатове между Цолов и друго момиче са станали повод за серия от скандали.

А вие какво виждате на снимката?

 

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8 Коментара

Анонимен

преди 2 часа

Най - голямия проблем в България е връзката и възможната раздяла между Крисив и Никола. Просташко е да ни занимавате с презадоволения от глезотии живот на тези личности.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

Гнусен и Миризлив Чистокръвен Мангал и сатанист с клетвите и заклинания да могат да ме намерат чрез имей адресо на мобилното устройство, но ако евентуално дойдат за "личнио обиск" на адресо ми дали че намерат устройството оти "мобилното устройство" е веществено доказателство. Много се надеценяваш. По спокойно с докладванията за "педофилия". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 1 час

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Бивш от МВР76

преди 1 час

До "анонимката". Че пукнеш от злоба. УМРИ. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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17.05.1976г.

преди 1 час

До "анонимката". Че пукнеш от злоба. УМРИ. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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хахаххахаххахахахахахахаа

преди 37 минути

абе тоя е педал беее!!!!

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