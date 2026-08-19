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Кичка Бодурова: Баща ми щеше да се отрече от мен, ако си бях сменила името

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Каролина Церовска
4760
Кичка Бодурова: Баща ми щеше да се отрече от мен, ако си бях сменила името

Каролина Церовска
4760

„Имах прекрасен дом в Симеоново. Но тръби се пукаха, обираха го...“, разкри наскоро за сефте Кичка Бодурова.

За широката публика е изненада, че естрадната ветеранка е притежавала хасиенда в престижен квартал в полите на Витоша, но още по-голяма е изненадата, че имотът е бил мишена на немалко кражби. В един момент на Бодурова ѝ писнало от толкова главоболия и го продала.

„Малко жилище се стопанисва по-лесно“, намира и утешителна „премия“ в цялата ситуация певицата.

Кичка за първи път проговаря и как се е сдобила с артистичния си псевдоним „Кита Борова“. „Никога обаче не съм го използвала в България, а само в бившата ГДР, където имах хитове“, подчертава любимата изпълнителка на няколко поколения нашенци. Когато стартирала кариерата си, „известна личност“, чието име тя не споменава, ѝ предложил да смени името си с някое, което звучи по-артистично.

„Баща ми беше болен човек и не искаше да си сменям името. Докато лежеше в болницата, му казах за предложението за смяната, а той, беше много силен човек, ми отговори: „Ако си смениш името, се отказвам от теб в „Държавен вестник“!“. Стана ми много болно! Аз, разбира се, никога не бих го и направила без негово разрешение“, спомня си Кичка.

„Толкова рими съм чувала на името си, но в крайна сметка това само ме направи популярна“, шегува се изпълнителка №1 на гръцки песни у нас. Голямата ѝ мечта на младини била да си купи кола. По соца изборът бил ограничен: само съветски автомобили – лада или москвич.

„Тръгвам да си купувам лада от „Кореком“, но ми казаха, че половината от цената е в рубли, а половината – в долари. А тогава източногерманските марки ги обръщаха в рубли и аз имах само рубли. Казах си: „Е, как да си купя кола“, и реших да завия в друга посока. Така се ориентирах към Гърция“, разказва Бодурова.

Певицата е пословична и с многобройните си приятелства „по света и у нас“, въпреки че по думите ѝ сега вече те се броели „на пръстите на едната ѝ ръка“. Но пък любовта на феновете продължава да я следва на всеки неин концерт в България и досега.

Най-запалената ѝ почитателка била шефката на читалището в Попово Светлана Стоянова. Тя направила и цял „олтар“ със снимки на Кичка в дома си. Естрадната ветеранка издава за първи път и че Стоянова ѝ подарила след неин концерт в НДК 101 рози!

„Оранжеви, от Мадагаскар. Това са любимите ми цветя, защото аз съм Стрелец, огнена зодия“, припомня певицата.

„Даже не можех да нося кошницата! Не можеха и тези, които ми помагаха, и се наложи да ги качим на количка“, допълва изпълнителката на шлагера „Едно бузуки пее“.

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6 Коментара

Бивш от МВР76

преди 5 часа

До ХотАрена Бъдете Благословни. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Бивш от МВР76

преди 5 часа

""Иззети са мобилни устройства и са свалени близо 3000 материала, представляващи детска експлоатация - снимки, видео, файлове""; Че тръсиме устройството,че все пак е веществено доказателство. Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА надеждо дойчева с Грознио и Увиснал Нос( типично циганска черта) е от фракцията "лофци на педофили". Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! Надежда Дойчева, заради която съм бан от всички големи фб групи за София и организира протеста на Таки: ✔️Кандидат за кмет на район Люлин от ВМРО 2023 г. - партията на Карлос Контейнера. ✔️Администратор на повечето големи фейсбук групи в гр. София, сред които: „Забелязано в София“, „Люлин“, „Катастрофи в София“, „Илинден“, „Света троица“ и тн. В тези групи, публикации без нейно съгласие не могат да бъдат допуснати. !!!

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос(Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие.

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Пукни Мангалко.

преди 5 часа

!!! nadezhda doycheva !!! Използвайте гугъл. Отиди на изображения. Фейскенефбук (фейсбук). СНИМКА/КИ. Ето я Гнусната Мангалка и Чистокръвна Циганка надежда дойчева с Грознио и Увиснал Нос (Типично Циганска Черта). Откъде го вадиш това самочувствие. Тая МАНГАЛКА е опасна, къде се прави на "българка".

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