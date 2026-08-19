Кичка Бодурова: Баща ми щеше да се отрече от мен, ако си бях сменила името https://hotarena.net/laifstail/kichka-bodurova-bashta-mi-shteshe-da-se-otreche-ot-men-ako-si-byah-smenila-imeto HotArena.net

„Имах прекрасен дом в Симеоново. Но тръби се пукаха, обираха го...“, разкри наскоро за сефте Кичка Бодурова.

За широката публика е изненада, че естрадната ветеранка е притежавала хасиенда в престижен квартал в полите на Витоша, но още по-голяма е изненадата, че имотът е бил мишена на немалко кражби. В един момент на Бодурова ѝ писнало от толкова главоболия и го продала.

„Малко жилище се стопанисва по-лесно“, намира и утешителна „премия“ в цялата ситуация певицата.

Кичка за първи път проговаря и как се е сдобила с артистичния си псевдоним „Кита Борова“. „Никога обаче не съм го използвала в България, а само в бившата ГДР, където имах хитове“, подчертава любимата изпълнителка на няколко поколения нашенци. Когато стартирала кариерата си, „известна личност“, чието име тя не споменава, ѝ предложил да смени името си с някое, което звучи по-артистично.

„Баща ми беше болен човек и не искаше да си сменям името. Докато лежеше в болницата, му казах за предложението за смяната, а той, беше много силен човек, ми отговори: „Ако си смениш името, се отказвам от теб в „Държавен вестник“!“. Стана ми много болно! Аз, разбира се, никога не бих го и направила без негово разрешение“, спомня си Кичка.

„Толкова рими съм чувала на името си, но в крайна сметка това само ме направи популярна“, шегува се изпълнителка №1 на гръцки песни у нас. Голямата ѝ мечта на младини била да си купи кола. По соца изборът бил ограничен: само съветски автомобили – лада или москвич.

„Тръгвам да си купувам лада от „Кореком“, но ми казаха, че половината от цената е в рубли, а половината – в долари. А тогава източногерманските марки ги обръщаха в рубли и аз имах само рубли. Казах си: „Е, как да си купя кола“, и реших да завия в друга посока. Така се ориентирах към Гърция“, разказва Бодурова.

Певицата е пословична и с многобройните си приятелства „по света и у нас“, въпреки че по думите ѝ сега вече те се броели „на пръстите на едната ѝ ръка“. Но пък любовта на феновете продължава да я следва на всеки неин концерт в България и досега.

Най-запалената ѝ почитателка била шефката на читалището в Попово Светлана Стоянова. Тя направила и цял „олтар“ със снимки на Кичка в дома си. Естрадната ветеранка издава за първи път и че Стоянова ѝ подарила след неин концерт в НДК 101 рози!

„Оранжеви, от Мадагаскар. Това са любимите ми цветя, защото аз съм Стрелец, огнена зодия“, припомня певицата.

„Даже не можех да нося кошницата! Не можеха и тези, които ми помагаха, и се наложи да ги качим на количка“, допълва изпълнителката на шлагера „Едно бузуки пее“.